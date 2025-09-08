Топ-4 неожиданных способов использования древесного угля в вашем саду

Древесный уголь / © Associated Press

Издание Martha Stewart рассказало, что древесный уголь улучшает структуру почвы, помогает удерживать влагу, сохраняет питательные вещества и даже борется с неприятными запахами в компосте.

Какой уголь можно использовать в саду

Важно отличать уголь для гриля от того, который подходит для растений. Брикеты для гриля содержат примеси и химические добавки, поэтому для почвы они не подходят. А вот биочар, люмпен уголь (чистый древесный уголь), его зола и даже активированный уголь могут стать прекрасным помощником в уходе за садом.

Биочар — создается путем пиролиза таких органических материалов как дерево и аграрные отходы. Это долговечная добавка, которая удерживает влагу и питательные вещества, служит «домом» для полезных микроорганизмов.

Люмп уголь — 100% древесный уголь без токсичных примесей. Улучшает почвенную структуру и сохраняет азот.

Зола от люмпен угля — богата на калий, кальций, магний и другие микроэлементы. Но вносить ее нужно осторожно, ведь она повышает pH почвы.

Активированный уголь - порошок с пористой структурой, который способен впитывать излишки влаги, токсины и неприятные запахи.

Способы применения древесного угля в саду

Добавьте в почву

Уголь улучшает структуру земли, делает ее более рыхлой и воздухопроницаемой. Он работает как «губка», удерживает воду и питательные вещества, постепенно отдает их растениям. К тому же он помогает нейтрализовать кислотность почвы.

Ускоряет компостирование

Несколько горстей измельченного угля в компостной куче способны творить чудеса. Он ускоряет процесс разложения органики, создает среду для полезных микробов, а также поглощает неприятные запахи.

Использование для комнатных растений

Слой активированного угля на дне горшка, около 2 см, обеспечит дренаж, особенно если горшок без отверстий. Он защищает корни от грибковых инфекций, предотвращает застой воды и даже впитывает избыток минералов из удобрений.

Лайфхак: положите кусочек угля в вазу с цветами, так срезанные растения простоят дольше, ведь вода будет оставаться свежей.

Использование в качестве мульчи

Измельченный уголь можно рассыпать поверх грядок или клумб. Он подавляет рост сорняков, сохраняет влагу в почве и задерживает питательные вещества, не дает им вымываться.

Обратите внимание

Уголь нужно вносить осторожно и с пониманием потребностей почвы. Как и удобрения, он не является универсальным средством и может не подойти для всех типов земли.

Достаточно одной основательной обработки биочаром раз в несколько лет, эффект держится долго.

Золу лучше использовать точечно, например, для растений, которые хорошо себя чувствуют в нейтральных или щелочных почвах.

Древесный уголь в саду — это экологический и простой способ повысить урожайность, улучшить состояние растений и уменьшить количество отходов. Попробуйте добавить его в компост или почву, и уже через сезон увидите разницу.