Топ-4 неожиданных способов использования древесного угля в вашем саду
Древесный уголь большинство из нас ассоциирует с пикниками и ароматным барбекю. Но опытные садоводы знают, что правильно подобранный уголь может стать настоящим «волшебным порошком» для вашего участка.
Издание Martha Stewart рассказало, что древесный уголь улучшает структуру почвы, помогает удерживать влагу, сохраняет питательные вещества и даже борется с неприятными запахами в компосте.
Какой уголь можно использовать в саду
Важно отличать уголь для гриля от того, который подходит для растений. Брикеты для гриля содержат примеси и химические добавки, поэтому для почвы они не подходят. А вот биочар, люмпен уголь (чистый древесный уголь), его зола и даже активированный уголь могут стать прекрасным помощником в уходе за садом.
Биочар — создается путем пиролиза таких органических материалов как дерево и аграрные отходы. Это долговечная добавка, которая удерживает влагу и питательные вещества, служит «домом» для полезных микроорганизмов.
Люмп уголь — 100% древесный уголь без токсичных примесей. Улучшает почвенную структуру и сохраняет азот.
Зола от люмпен угля — богата на калий, кальций, магний и другие микроэлементы. Но вносить ее нужно осторожно, ведь она повышает pH почвы.
Активированный уголь - порошок с пористой структурой, который способен впитывать излишки влаги, токсины и неприятные запахи.
Способы применения древесного угля в саду
Добавьте в почву
Уголь улучшает структуру земли, делает ее более рыхлой и воздухопроницаемой. Он работает как «губка», удерживает воду и питательные вещества, постепенно отдает их растениям. К тому же он помогает нейтрализовать кислотность почвы.
Ускоряет компостирование
Несколько горстей измельченного угля в компостной куче способны творить чудеса. Он ускоряет процесс разложения органики, создает среду для полезных микробов, а также поглощает неприятные запахи.
Использование для комнатных растений
Слой активированного угля на дне горшка, около 2 см, обеспечит дренаж, особенно если горшок без отверстий. Он защищает корни от грибковых инфекций, предотвращает застой воды и даже впитывает избыток минералов из удобрений.
Лайфхак: положите кусочек угля в вазу с цветами, так срезанные растения простоят дольше, ведь вода будет оставаться свежей.
Использование в качестве мульчи
Измельченный уголь можно рассыпать поверх грядок или клумб. Он подавляет рост сорняков, сохраняет влагу в почве и задерживает питательные вещества, не дает им вымываться.
Обратите внимание
Уголь нужно вносить осторожно и с пониманием потребностей почвы. Как и удобрения, он не является универсальным средством и может не подойти для всех типов земли.
Достаточно одной основательной обработки биочаром раз в несколько лет, эффект держится долго.
Золу лучше использовать точечно, например, для растений, которые хорошо себя чувствуют в нейтральных или щелочных почвах.
Древесный уголь в саду — это экологический и простой способ повысить урожайность, улучшить состояние растений и уменьшить количество отходов. Попробуйте добавить его в компост или почву, и уже через сезон увидите разницу.