Топ-4 растения, которые нельзя обрезать осенью
Осень — это пора, когда рука сама тянется к секатору, хочется навести порядок в саду, срезать отцветшие бутоны, подготовить грядки к зиме. Но не спешите резать все подряд.
Некоторые растения категорически нельзя обрезать осенью, иначе весной вы можете остаться без цветов. Издание Real Simple рассказало, что правильный момент для обрезки — это залог пышного цветения в новом сезоне.
Гортензии
Гортензии — любимицы садоводов. Их роскошные шапки цветов украшают клумбы до поздней осени. Но именно осенью лучше не срезать эти соцветия.
Дело в том, что большинство традиционных сортов гортензии формируют бутоны на побегах прошлого года. Если срезать ветви осенью, вы просто уничтожите будущее цветение.
Когда обрезать:
Легкое формирование — только после весеннего цветения.
Осенью можно только удалить сухие листья или отмершие части.
Оставленные на зиму соцветия гортензии прекрасно смотрятся под снегом и защищают почки от морозов.
Наперстянка
Наперстянка — очаровательное двухлетнее растение, которое цветет лишь один сезон, а затем формирует семена. Если вы срежете ее отцветшие цветоносы осенью, то лишите себя нового поколения растений.
Советы:
Оставьте несколько стеблей с семенными коробочками до конца осени.
Когда семена созреют, они самостоятельно высыпятся в грунт и весной вы увидите молодые всходы.
Если вам важен ухоженный вид клумбы, можно срезать лишь часть стеблей, но не все сразу.
Если вы выращиваете наперстянку в сочетании с дельфиниумом или мальвой, тоже оставляйте часть стеблей до весны. Это обеспечит естественное самосеяние и гармоничный вид клумбы.
Азалии
Азалии (как и рододендроны) — настоящее украшение сада. Но большинство их сортов закладывают почки еще летом. Если обрезать ветви осенью, вы буквально срезаете цвет следующего года.
Что делать:
Легкая подрезка сразу после весеннего цветения, чтобы дать растению время на формирование новых почек.
Осенью только удаляйте сухие листья или подмерзшие ветви.
Исключение: гибридные сорта могут цвести несколько раз в год и допускают легкую осеннюю стрижку, но лучше делать это в теплой, южной части Украины.
Интересно: азалии прекрасно чувствуют себя на кислых почвах, поэтому добавьте немного хвойного компоста или коры сосны, это усилит их весеннее цветение.
Форсайтия
Форсайтия — один из первых весенних цветов, который вспыхивает ярко-желтыми ветвями еще до появления листьев. Но ее почки формируются на прошлогодних побегах года, поэтому любая осенняя обрезка — удар по будущему цветению.
Когда можно резать:
Сразу после весеннего цветения.
Летом — только легкая санитарная обрезка старых или поврежденных ветвей.
Осенью: не трогайте куст вообще, оставьте его в покое. Весной он отблагодарит россыпью золотых цветов.
Совет: если хотите придать форзиции форму, делайте это сразу после цветения, тогда куст успеет восстановиться до осени.
Цветы, которые лучше не трогать осенью
Пионы — обрезают лишь после первых заморозков, когда стебли полностью высыхают.
Клематис (сорта, которые цветут весной) — не подлежат осенней обрезке.
Лаванда — скорее «подстригается» в конце лета, а не перед зимой.
Не каждая осенняя обрезка — это польза. Иногда лучшее, что вы можете сделать для своих растений — ничего. Дайте природе отдохнуть, оставьте соцветия, позвольте семенам вызреть. А когда весной проснется сад, он поблагодарит вас буйным цветением и здоровыми побегами.