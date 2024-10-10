Топ-4 способа идеального приготовления яиц: советы повара

Яйца – это не только вкусный, но и очень питательный продукт, богатый белоком. Их достаточно легко готовить, однако у каждого способа есть свой маленький секрет.

Известный повар Sally Abe специально для издания Express поделилась своими секретами приготовления идеальных яиц, которые порадуют вас и вашу семью.

Яйца пашот

Приготовление яиц пашот может вызвать трудности, но зная несколько хитростей это станет простой задачей. Лучше всего использовать яйца прямо из холодильника. Разбейте его в сито, чтобы избавиться от излишков белка.

Доведите до кипения большую кастрюлю с водой (чем глубже, тем лучше). Добавьте каплю уксуса, чтобы белок держался вместе. Создайте в воде вихрь с помощью венчика и аккуратно положите яйцо в центр.

Варите его в течение трех минут, затем извлеките из воды шумовкой и положите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишней влаги.

Жареные яйца

Жареные яйца – это классика завтрака. Для его приготовления используйте антипригарную сковороду. Нагрейте немного оливкового или сливочного масла на среднем огне.

Осторожно разбейте яйца на сковороду и жарьте в течение двух-трех минут, пока белок не приготовится. Используйте лопатку, чтобы вытащить яйца и приправить солью с черным перцем.

Яичница

Чтобы получить шелковистую яичницу, разбейте по два яйца на человека в миску и взбейте до однородности. Приправьте солью и перцем.

Разогрейте небольшое количество сливочного масла, затем добавьте яйца. Осторожно перемешивайте их лопаткой, оставьте на 10–15 секунд, чтобы они начали застывать. Продолжайте осторожно помешивать до готовности. Снимите с огня, когда яйца готовы на три четверти, потому что они продолжат готовиться даже после снятия с плиты.

Вареные яйца

Для получения идеальных вареных яиц доведите воду до кипения в кастрюле. Аккуратно положите яйца на ложку, опустите в воду и снизьте температуру до средней. Для некрутых яиц варите их ровно шесть минут. Переложите яйца в миску с ледяной водой на несколько минут. Это облегчит их чистку.

Яйца – это универсальный ингредиент, который можно использовать во многих блюдах. С правильными техниками приготовления вы сможете наслаждаться идеальными яйцами в любое время дня.

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