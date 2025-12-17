ТСН в социальных сетях

Топ-4 способа освежить одежду между стирками и сэкономить время

Если вы хотите реже стирать одежду, но чтобы у вещей всегда был свежий вид и аромат, мы нашли простые хитрости, которые помогут вам сократить время работы стиральной машины и сохранить любимые вещи в идеальном состоянии.

Издание Real Simple рассказало, женщины в среднем тратят 14,4 минуты на стирку ежедневно, это почти 8 часов в месяц, то есть целый рабочий день. Иногда достаточно не стирать вещи после каждого использования, чтобы сохранить их свежесть надолго.

Дайте одежде «подышать»

Простое действие — повесить вещи на вешалку или крючок, а не складывать их стопкой.

Когда одежда лежит сложенной, воздух и легкие запахи не могут выходить, поэтому ткань быстрее теряет свежесть. Подвешенные вещи получают достаточно воздуха и даже короткое проветривание на балконе или у открытого окна делает чудо.

Паровое освежение

Пар — ваш союзник для быстрого ухода за вещами. Паровые щетки или утюги с функцией подачи пара не только разглаживают складки, но и помогают дезинфицировать и освежать ткань.

Однако помните, что работать с паром нужно осторожно, чтобы не повредить одежду и не обжечься.

Легкий спрей для свежести

Еще один простой трюк — легкий спрей для ткани. Можно использовать готовые коммерческие средства или приготовить домашний:

  • 50% вода и 50% дистиллированного белого уксуса

  • несколько капель любимого эфирного масла

Перед использованием обязательно протестируйте спрей на незаметном месте ткани, чтобы избежать изменения цвета. Он помогает убрать легкие запахи, а после обработки лучше повесить вещи на вешалку до полного высыхания.

«Взбивание» в сушилке

Если времени мало, опция «без нагрева» в сушилке может освежить одежду за 15 мин. Этот режим легко вращает вещи, уменьшает запахи, разглаживает мелкие морщины на ткани и даже немного сушит ткань без воздействия высокой температуры.

Чтобы ваши вещи всегда были свежими, совсем не обязательно стирать их после каждой носки. Проветривание, пар, спрей и «взбивание» в сушилке помогут экономить время и сохранить одежду в отличном состоянии.

