Топ-4 способа убрать пятна от воды на деревянной поверхности

Если у вас дома есть деревянная мебель, вы наверняка сталкивались с проблемой пятен от воды, появляющихся после того, как кто-то оставил стакан воды без подставки.

К счастью, такие пятна можно легко убрать с помощью простых средств. Издание Martha Stewart поделилось несколькими замечательными методами, как сохранить деревянную мебель в отличном состоянии.

Способ 1: утюг

Утюг не только удаляет складки на одежде, но и может спасти древесину от недавних водяных пятен:

Наполните утюг дистиллированной водой и установите его на низкий температурный режим. Сложите ткань из микрофибры вдвое и положите на пятно. Осторожно поставьте утюг на ткань на 10 секунд. Важно: утюг должен быть не слишком горячим. Проверяйте прогресс, снимая утюг и ткань, чтобы не перегреть поверхность. Этот метод лучше подходит для свежих пятен, но с устаревшими следами он может не справиться.

Способ 2: уксус и пищевая сода

Если утюг не помог, на помощь придет уксус.

Смешайте равные части дистиллированной воды и белого уксуса. Смочите в растворе ткань из микрофибры, отожмите ее, чтобы она не капала. Положите ткань на пятно и оставьте на час. Если пятно не исчезло, добавьте на него немного пищевой соды, затем капните несколько капель уксуса и осторожно потрите щеткой с мягкой щетиной.

Этот метод позволяет не только удалить пятно, но и вернуть блеск дереву. Завершите процесс, втирая оливковое масло, которое вернет древесине блеск.

Способ 3: майонез

Хотя это звучит неожиданно, майонез отлично подходит для удаления тепловых или белых пятен от воды на древесине.

Возьмите немного майонеза и нанесите его на пятно с помощью микрофибры. Потрите пятно, оставьте майонез на 2 часа для более едких следов. Когда пятно исчезнет, протрите поверхность средством для очищения древесины.

Способ 4: оливковое масло и соль

Соль помогает впитывать влагу, а оливковое масло ухаживает за древесиной.

Смешайте равные части соли и оливкового масла. Нанесите смесь на пятно, потрите немного салфеткой и оставьте на несколько минут. Удалите остатки влажной тканью.

Советы по уходу за деревянной мебелью

При чистке мебели следует соблюдать осторожность, чтобы вода не оставалась на поверхности слишком долго. После влажной уборки вытирайте древесину сухой тканью во избежание появления новых пятен. Кроме того, деревянную мебель следует полировать каждые шесть-восемь недель для поддержания ее состояния. Также не забывайте пользоваться подставками и ограничивайте прямое воздействие солнца на деревянную мебель.

Эти простые советы помогут сохранить ваши любимые деревянные предметы в отличном состоянии на долгие годы.

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