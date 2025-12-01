Топ-4 тренда декора дома, которые будут популярны в этом праздничном сезоне / © Credits

Издание Martha Stewart рассказало, что этот сезон праздничного декорирования обещает быть уютным, ярким и доступным, а также поделилось трендами домашнего оформления, которые точно стоит примерить на свой интерьер.

Свет

Никакие праздники не обходятся без правильной световой атмосферы. В этом году популярность набирают цветные лампочки, LED-ленты и умные системы освещения, которые меняют оттенки и делают пространство теплым и праздничным. Освещение - самый эффективный способ изменить атмосферу дома. Многие используют свечи или гирлянды, а вот сложные системы лучше доверить профессионалам. Даже небольшие изменения могут превратить обычную комнату в уютный праздничный оазис.

Ностальгические элементы декора

Несмотря на модные "вирусные" украшения из соцсетей, классика всегда в тренде, ведь праздничный декор - это воспоминания о детстве и семейных традициях.

Классические цвета: красный, зеленый, золотой.

Вечные атрибуты: елочные игрушки, рождественские чулки на камине, венки на дверях.

В этом году популярна тенденция сочетания тепла, уюта и изысканной традиционности.

Поэтому если хотите, чтобы ваш дом имел праздничный, но одновременно гармоничный вид, вернитесь к проверенным временем элементам.

Уютная и гостеприимная прихожая

Прихожая - это первое, что видят гости, поэтому она стала центром внимания при праздничном обновлении дома. Венки, гирлянды и праздничные украшения на дверях - самые популярные элементы. Простой хитростью будет добавить текстиль, например, пледы или коврики, ароматические свечи или небольшие гирлянды и ваша встреча гостей станет еще теплее и уютнее.

Яркий и праздничный двор

Праздники проходят не только внутри дома - внешнее пространство тоже важно. Гирлянды и освещение на фасаде и деревьях поднимают настроение и делают двор уютным даже в холод. Некоторые домовладельцы обновляют террасы, добавляют грили и джакузи, создают место для зимних встреч.

Не обязательно тратить много денег на праздничное убранство, можно использовать доступные элементы, такие как свет, текстиль, ароматические свечи и простые декоративные композиции на столе. Это и есть так называемый "практический максимализм": уютно, празднично и без больших затрат.

В этом праздничном сезоне ваш дом может стать настоящей зимней сказкой, даже если бюджет ограничен.