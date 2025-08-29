Топ-4 тренда в напольном покрытии на 2025 год / © Credits

Если раньше мы ориентировались на модные картинки в Pinterest, то сегодня дизайнеры советуют выбирать практичность, натуральность и баланс. Издание Martha Stewart опубликовало прогноз интерьера относительно того, какие напольные тренды остаются в прошлом, а что будет в моде в 2025 году.

Глянцевый темный пол

Еще несколько лет назад темное дерево с блеском было мечтой для многих. У него был эффектный и «дорогой» вид, но практика показала, что это настоящая головная боль в уходе.

Глянец подчеркивает абсолютно все, от царапин до следов от обуви. Даже если вы будете убирать несколько раз в день, пол все равно будет иметь неухоженный вид. Кроме того, темный оттенок визуально уменьшает комнату и делает ее мрачной, особенно если в доме мало естественного света.

Актуальный тренд 2025: светлые натуральные оттенки дерева с матовым или полуматовым покрытием. Такой пол универсален, подходит как к скандинавскому стилю, так и к классике, и создает ощущение легкости и простора.

Виниловое и ламинатное покрытие

Когда-то это был бюджетный и быстрый способ сделать ремонт, но сегодня все больше дизайнеров и владельцев жилья обращают внимание на экологичность и безопасность материалов.

Винил в основном изготавливается из ПВХ и может содержать вредные примеси, которые выделяются в воздух. Для здоровья жителей такой выбор не самый лучший.

Актуальный тренд 2025: натуральные покрытия. Особенно популярным становится пробка — материал, который восстанавливается, он гипоаллергенный, теплый и приятный на ощупь. Кроме того, он поглощает звук, устойчив к плесени и помогает поддерживать оптимальную температуру в комнате.

Холодный серый

Так называемый «миллениал грей» — серые ламинированные или отбеленные доски, был любимцем рынка более десяти лет. Однако сейчас этот оттенок кажется слишком «скучным» и лишенным жизни.

Лучше отказаться от полностью серых полов. Если и использовать этот цвет, то только как акцент, в сочетании с более теплыми тонами.

Актуальный тренд 2025: теплые древесные оттенки в матовом исполнении. Они создают атмосферу уюта, хорошо сочетаются с натуральными тканями и модными нынче текстурными стенами.

Мелкая плитка

Маленькая плитка и узкие паркетные доски когда-то считались классикой, однако сегодня они имеют «устаревший» вид и перегружают интерьер. Особенно в просторных квартирах и домах такой формат создает эффект хаоса.

Широкие планки и большие плитки визуально увеличивают комнату, делают ее более современной и одновременно минималистичной.

Актуальный тренд 2025: широкоформатные доски и плитка с легкой текстурой. Они уменьшают количество швов и линий, а значит, пространство выглядит более гармоничным и «воздушным».

Напольное покрытие — это долгосрочная инвестиция, которая влияет не только на эстетику, но и на здоровье и качество жизни. В 2025 году дизайнеры советуют выбирать светлые оттенки, натуральные материалы, матовые покрытия и большие форматы. Такой выбор поможет сделать интерьер актуальным, теплым и одновременно практичным на долгие годы.