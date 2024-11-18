Топ-5 цветов, которые не стоит использовать в интерьере гостиной

Гостиная – сердце вашего дома, это место для отдыха, общения с родными и друзьями, а также уютный уголок, где можно провести вечер с любимой книгой или посмотреть фильм. Поэтому выбор цвета для этого пространства имеет важное значение, ведь цветовая гамма влияет на настроение и уют.

Издание Martha Stewart поделилось рекомендациями, каких оттенков лучше избегать, чтобы не превратить гостиную в раздражающее пространство.

Серый — символ прошлого

Серый цвет, был в тренде еще 10 лет назад, сейчас постепенно теряет свою популярность. Если посмотреть правде в глаза: серый — это скучно. Ему не хватает характера и яркости, особенно на стенах. Он делает пространство однообразным и кажется депрессивным. Важно избегать чрезмерного использования серых оттенков, ведь они могут удручать и создавать впечатление холодности. Вместо этого замените серый нейтральным цветом с теплым подтоном: кремово-бежевый, карамельно-коричневый, теплый синий или зеленый. Это даст энергии, уюта и современности вашей гостиной.

Холодный белый – стерильность вместо уюта

Белый цвет может быть идеальным фоном только если он правильно подобран. Холодные оттенки белого способны сделать пространство стерильным и безжизненным. Белые с серыми или синими оттенками выглядят суровым, тогда как теплые кремовые или бежевые оттенки делают комнату приветливой. Выбирая белый для гостиной, отдавайте предпочтение оттенкам с глубиной, которые создадут уют и придадут индивидуальности. Это поможет сохранить баланс между минимализмом и теплой атмосферой.

Лимонно-желтый – чрезмерная яркость

Желтый цвет ассоциируется с солнцем и радостью, но его избыток может быстро утомлять. Лимонно-желтый выглядит слишком кричаще, особенно если используется на больших площадях. Когда вся комната залита лимонно-желтым цветом, это может показаться устаревшим, старомодным и ошеломляющим. В качестве альтернативы попробуйте насыщенные желтые с оттенками зеленого, например, охру или горчицу, или более мягкие теплые варианты, как медовое или старое золото. Они придают глубину и благородство пространству.

Яркий оранжевый — слишком интенсивный

Оранжевый может быть привлекательным, но только посредством акцентов. Оттенки, напоминающие тыкву или дорожный конус, могут создавать чрезмерное визуальное напряжение. Насыщенный оранжевый может показаться слишком ярким для гостиной. Вместо этого выбирайте более глубокие оттенки, такие как ржавчина, жженый апельсин или коралловый. Они придают элегантность и гармонично вписываются в теплую палитру.

Неоновые и яркие оттенки – вызов покою

Неоновые цвета, например ярко-розовый, лаймово-зеленый или насыщенная голубой, подходят для модных акцентов, но не для базового оформления. Эти цвета могут казаться слишком интенсивными или резкими, особенно в местах, где люди хотят отдохнуть. Используйте их осторожно в аксессуарах или декоративных элементах, но избегайте красить стены. Для создания спокойной атмосферы лучше подойдут такие цвета как оливковый, сливочно-белый, пыльный розовый или теплый серый.

Важность цельности цветовой палитры

Помимо выбора отдельных оттенков, важно учитывать общую цветовую гармонию в доме. Избегайте цветов, противоречащих соседним комнатам. Подумайте, как вы хотите чувствовать себя в пространстве. Выбор правильного цвета поможет создать идеальное настроение. Выбирая палитру для гостиной, обращайте внимание на естественное освещение, размер комнаты и ваши личные предпочтения. Земляные тона и приглушенные оттенки помогут добиться ощущения уюта и отдыха.

Гостиная должна быть местом, вдохновляющим на отдых и создающим приятную атмосферу для всей семьи. Избегая чрезмерно холодного, яркого или устаревшего цвета, вы сможете оформить интерьер, который будет актуальным и комфортным.

Читайте также: