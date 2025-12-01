- Дата публикации
-
- Категория
- Дом
- Количество просмотров
- 68
- Время на прочтение
- 3 мин
Топ-5 фруктовых деревьев, которые можно выращивать в теплицах зимой
Мы привыкли воспринимать теплицу как пространство для рассады, томатов и зелени. Но эта защищенная оранжерея может быть настоящим райским садом зимой — с лимонами, инжиром и даже бананами.
Издание Martha Stewart собрало подборку деревьев, которые способны расти и родить в теплице даже в холодные месяцы, чтобы вы знали, что выращивать, на какой урожай рассчитывать и как ухаживать за тропическими красавцами в нашем климате.
Главный секрет успеха — контролируемая температура, стабильное освещение и сорта, которые не прихотливы к пространству. Если все сделать правильно, теплица зимой может стать вашим личным фруктовым SPA.
Карликовые яблони
Карликовые и полукарликовые яблони — одна из лучших культур для зимних теплиц. Они компактны, неприхотливы и очень холодостойкие, но даже им нужен период покоя, чтобы «включить» весеннее цветение.
яблони нуждаются в 600-800 часов охлаждения при температуре +0…+7 °C;
если теплица зимой теплая — перенесите их в гараж или другое прохладное помещение;
многие сорта требуют перекрестного опыления, поэтому поставьте рядом два совместимых дерева или делайте ручное опыление кисточкой.
Размер: 1,8-3 м
Требования: много света, плодородная и хорошо дренированная почва, легкая кислотность.
Лимон Мейера
Мейеровский лимон — звезда домашних теплиц. Он ароматный, слаще обычного лимона и удивительно компактный — идеален для горшечного выращивания.
переносит более низкие температуры, чем другие цитрусовые;
хорошо растет при 13-24 °C;
цветет почти круглый год, если получает 8-12 часов света.
В теплицах или дома лимоны нужно опылять вручную, мягкой кисточкой переносить пыльцу между цветами.
Размер: 1-1,2 м
Требования: яркий свет, хорошо дренированная кисловатая почва.
Кумкват
Кумкват — идеальный житель теплицы, он компактный, выносливый и декоративный. Его плоды можно есть вместе с кожурой.
выдерживает температуру до +4 °C;
плодоносит лучше всего при 13-24 °C;
самоопыляемый, но ручное опыление увеличит урожай.
Размер: 1-1,2 м
Требования: много света, легкая кисловатая почва, качественный дренаж.
Инжир
Инжир — настоящий гурман тепла. В украинском климате его сложно вырастить в открытом грунте, но в теплице он раскрывается на полную.
инжиру нужно не менее 8 часов солнца;
идеальная температура — +15…+27 °C;
теплица защищает от ранних заморозков, продлевает сезон и повышает шанс на спелые плоды.
Инжир самоопыляемый и практически не нуждается в формовочной обрезке.
Размер: 1,2-1,5 м
Требования: солнечное место, легкая дренированная почва.
Карликовый банан
Если вы мечтаете зимой смотреть на банановые пальмы, а летом собирать собственные бананы, это реально, но требует больше внимания.
12-14 часов яркого света ежедневно;
температура +21…+29 °С;
постоянно влажная, но не заболоченная почва;
растение нуждается в 14-18 месяцах без мороза, чтобы сформировать плоды.
Хорошая новость — бананы самоопыляемые, поэтому никакого искусственного опыления не нужно.
Размер: 60-120 см
Требования: яркий свет, тепло, много влаги.
В Украине теплицы все чаще используют не только как утилитарное пространство для рассады, а как красивую, функциональную оранжерею. Там выращивают:
цитрусы для зимних коктейлей,
инжир для домашних тарелок антипасто,
яблоки для цветения в стиле «японской весны» даже в феврале.
А главное — это способ иметь маленький зеленый уголок даже тогда, когда за окном минус.