Топ-5 фруктовых деревьев, которые можно выращивать в теплицах зимой

Издание Martha Stewart собрало подборку деревьев, которые способны расти и родить в теплице даже в холодные месяцы, чтобы вы знали, что выращивать, на какой урожай рассчитывать и как ухаживать за тропическими красавцами в нашем климате.

Главный секрет успеха — контролируемая температура, стабильное освещение и сорта, которые не прихотливы к пространству. Если все сделать правильно, теплица зимой может стать вашим личным фруктовым SPA.

Карликовые яблони

Карликовые и полукарликовые яблони — одна из лучших культур для зимних теплиц. Они компактны, неприхотливы и очень холодостойкие, но даже им нужен период покоя, чтобы «включить» весеннее цветение.

яблони нуждаются в 600-800 часов охлаждения при температуре +0…+7 °C;

если теплица зимой теплая — перенесите их в гараж или другое прохладное помещение;

многие сорта требуют перекрестного опыления, поэтому поставьте рядом два совместимых дерева или делайте ручное опыление кисточкой.

Размер: 1,8-3 м

Требования: много света, плодородная и хорошо дренированная почва, легкая кислотность.

Лимон Мейера

Мейеровский лимон — звезда домашних теплиц. Он ароматный, слаще обычного лимона и удивительно компактный — идеален для горшечного выращивания.

переносит более низкие температуры, чем другие цитрусовые;

хорошо растет при 13-24 °C;

цветет почти круглый год, если получает 8-12 часов света.

В теплицах или дома лимоны нужно опылять вручную, мягкой кисточкой переносить пыльцу между цветами.

Размер: 1-1,2 м

Требования: яркий свет, хорошо дренированная кисловатая почва.

Кумкват

Кумкват — идеальный житель теплицы, он компактный, выносливый и декоративный. Его плоды можно есть вместе с кожурой.

выдерживает температуру до +4 °C;

плодоносит лучше всего при 13-24 °C;

самоопыляемый, но ручное опыление увеличит урожай.

Размер: 1-1,2 м

Требования: много света, легкая кисловатая почва, качественный дренаж.

Инжир

Инжир — настоящий гурман тепла. В украинском климате его сложно вырастить в открытом грунте, но в теплице он раскрывается на полную.

инжиру нужно не менее 8 часов солнца;

идеальная температура — +15…+27 °C;

теплица защищает от ранних заморозков, продлевает сезон и повышает шанс на спелые плоды.

Инжир самоопыляемый и практически не нуждается в формовочной обрезке.

Размер: 1,2-1,5 м

Требования: солнечное место, легкая дренированная почва.

Карликовый банан

Если вы мечтаете зимой смотреть на банановые пальмы, а летом собирать собственные бананы, это реально, но требует больше внимания.

12-14 часов яркого света ежедневно;

температура +21…+29 °С;

постоянно влажная, но не заболоченная почва;

растение нуждается в 14-18 месяцах без мороза, чтобы сформировать плоды.

Хорошая новость — бананы самоопыляемые, поэтому никакого искусственного опыления не нужно.

Размер: 60-120 см

Требования: яркий свет, тепло, много влаги.

В Украине теплицы все чаще используют не только как утилитарное пространство для рассады, а как красивую, функциональную оранжерею. Там выращивают:

цитрусы для зимних коктейлей,

инжир для домашних тарелок антипасто,

яблоки для цветения в стиле «японской весны» даже в феврале.

А главное — это способ иметь маленький зеленый уголок даже тогда, когда за окном минус.