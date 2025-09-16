Топ-5 фруктовых деревьев, которые надо сажать осенью

Груша / © Associated Press

Сентябрь и октябрь с умеренным солнцем и влажной почвой создают идеальные условия для того, чтобы молодые саженцы успели укорениться до зимы. А если все сделать правильно, уже через несколько лет вы получите собственные яблоки, груши, вишни или даже персики, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Почему именно осень? В это время деревья не тратят энергию на рост листьев или цветение, а концентрируются на развитии корневой системы. Это делает их более выносливыми и устойчивыми к болезням. Опытные садоводы советуют обязательно добавить слой мульчи, где-то 3-5 см, чтобы защитить корни от морозов и сохранить влагу. Важно также защитить молодые деревья от грызунов, для этого используют пластиковые или сетчатые обертки.

Яблоня

Яблоня / © Associated Press

Яблоня — настоящая королева сада и одно из самых выносливых деревьев. Она хорошо переносит зиму и может расти практически во всех регионах Украины.

Размер: до 7-8 м в высоту и ширину до 7-8 м

Уход: солнечное место, дренированная почва, регулярный полив в первый год

Рекомендуется выбирать сорта, привитые на подвоях, которые подходят к вашему климату. Например, в Украине популярны сорта Айдаред, Голден Делишес, Симиренко, которые сочетают вкус и устойчивость к болезням.

Вишня или черешня

Вишня / © Associated Press

Вишневые и черешневые деревья радуют не только ягодами, но и весенним цветением. Если посадить саженец осенью, то уже следующим летом дерево хорошо укоренится и начнет быстрее родить.

Размер: до 5-6 м высотой до 5-6 м

Уход: требует солнечного места и слегка кисловатой почвы

Сладкая черешня более прихотлива, но их стоит высаживать в южных регионах Украины. А кислые вишни прекрасно чувствуют себя даже в центральных и северных областях.

Груша

Груша / © Associated Press

Грушевые деревья, как и яблони, имеют многотысячелетнюю историю. Они могут давать щедрые урожаи десятки лет подряд.

Размер: 7-9 м высотой 7-9 м

Уход: солнечное место, хорошо дренированная почва, профилактика грибковых болезней

Популярные сорта для Украины — Конференция, Яковлевская, Лесная красавица. Важно вовремя убирать опавшие листья, чтобы не распространялись болезни, например, парша или мучнистая роса.

Персик

Персик / © Associated Press

Персиковое дерево нежнее, чем яблоня или груша, но при правильной посадке и уходе может прекрасно приживаться в Украине. Особенно хорошо оно растет в южных областях и на Закарпатье.

Размер: до 8 м высотой до 8 м

Уход: солнечное место, легкая почва, защита от сильных морозов

Рекомендуется покупать привитые саженцы, которые адаптированы к вашему региону. Если посадить дерево в сентябре, оно успеет развить корни и легче перенесет зиму.

Хурма

хурма / © Associated Press

Хурма — менее распространенное в наших садах дерево, но оно становится все более популярным благодаря своим полезным плодам. Она любит тепло, однако существуют сорта, которые выдерживают даже -20°C.

Размер: 15-20 м в высоту

Уход: солнечное место, дренированная почва, защита от сильного ветра

Хурма не только украшает сад, но и дарит вкусные плоды для компотов, десертов и сушки.

Осенняя посадка фруктовых деревьев — это инвестиция в ваше будущее. Когда вы выбираете яблоню, грушу, вишню, персик или хурму, вы закладываете основу для многолетних урожаев, которые будут радовать всю семью. Главное, выбрать правильный сорт, учесть климат и обеспечить деревьям надлежащий уход.