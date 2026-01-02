Топ-5 главных трендов в интерьере 2026 года, о которых стоит знать / © Credits

2025-й стал переломным для мира интерьера. Минимализм начал терять позиции, люди смело «погружали» комнаты в цвет, например, красили стены и потолки в один оттенок, массово охотились на винтаж и коллекционные вещи с историей.

2026 год приносит баланс. Это не радикальный разрыв с прошлым, а скорее подтверждение вневременных идей, которые адаптируются к современному образу жизни. Главная идея проста, самый важный тренд — тот, который делает вас счастливыми, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Переосмысленные нейтральные цвета

Много лет подряд безопасные оттенки серого и бежевого были фаворитами жилищ, но эта философия «игры без риска» постепенно уходит в прошлое. Насыщенный синий уже появляется в интерьерах, так же как приглушенные, светлые голубовато-серые тона.

В 2026-м нейтральная палитра становится теплее и глубже. Землистые оттенки вытесняют холодные, а эксперименты больше не пугают, например, фиолетовая ванная комната, зеленый плинтус или цветные двери — все это новая норма. Дом больше не должен быть «бесцветным», он должен быть живым.

Теплый минимализм вместо стерильности

Минимализм в его классическом понимании, с пустыми поверхностями и постоянным расхламлением, больше не актуален. Теплый минимализм сохраняет чистые линии и простоту, но добавляет эмоцию и человечность. Это все о душевном спокойствии. Люди хотят, чтобы их дома были не просто стильными, а уютными и личными.

Винтажные предметы, многослойные ковры, текстиль с фактурой, вещи с историей — все это делает пространство «обжитым», а не похожим на шоурум.

Балконы под открытым небом

Террасы, балконы и патио в 2026 году окончательно становятся полноценными комнатами. Мягкие диваны, уличные ковры, смартосвет, даже телевизоры — внешнее пространство все больше напоминает интерьер. Это можно назвать «естественным удлинением дома».

Для многих регионов это возможность проводить много времени на открытом воздухе большую часть года, однако не жертвовать комфортом.

Мастерство, фактура и ручная работа

Рост популярности винтажа возродил интерес к настоящему мастерству. В 2026-м ценится не идеальность, а характер. Это могут быть уникальные керамические изделия, ручнотканые ковры и мебель с видимыми следами времени.

Особое внимание дизайнеры уделяют фактурным поверхностям. Тактильные материалы появляются повсюду, например, на стенах, потолках и даже в ванных комнатах, от микроцемента до классической венецианской штукатурки.

Это часть масштабного тренда на сочетание антикварных, семейных и винтажных вещей с современным дизайном.

Максимализм и смелые эксперименты

Хотя он подходит не всем, игнорировать максимализм уже невозможно. Именно эклектика и максимализм пользуются наибольшим спросом. Дом теперь, как модный образ: он может быть ярким, многослойным и неожиданным. Отсюда, смелые цвета, сочетание принтов, разных эпох и стилей в одном пространстве.

Интерьер 2026 года — это свобода, свобода от жестких правил, страха ошибиться и шаблонных решений. Тренды больше не диктуют, как «надо», они предлагают инструменты для самовыражения.

Теплые цвета, тактильные материалы, винтаж, отдых под открытым небом и смелость экспериментировать — все это об одном: создать пространство, в котором вам хорошо.