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- Дом
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Топ-5 лайфхаков, которые помогут прогнать пауков и москитов из вашего дома
Предлагаем вам проверить пять простых лайфхаков, которые вы можете попытаться сделать уже сегодня, чтобы отпугнуть насекомых от вашего дома.
Жуки могут быть надоедливыми маленькими созданиями, усложняющими жизнь. Блогер mama_mila_au поделилась со своими подписчиками полезной и интересной информацией как прогнать непрошеных пауков и жуков из вашего дома.
Знали ли вы, что существует несколько обычных предметов из обихода, которые могут помочь избавиться от насекомых, жуков и пауков, ведь многие запахи, которые мы любим, на самом деле в природе используются для защиты и отпугивания от насекомых.
Нанесите мятное масло на ватные диски и протрите окна, чтобы отпугнуть ползающих насекомых и муравьев;
Комары ненавидят запах кофе, поэтому вскипятите остатки кофе и гвоздику на плите, чтобы в вашем доме был отличный аромат, который сможет отпугнуть непрошеных гостей;
Вы можете добавлять остатки молотого кофе в комнатные и уличные растения, чтобы отпугнуть насекомых. Кроме того, кофе – удобрение для растений;
Вылейте кипяток в канализацию, чтобы предотвратить появление плодовых мошек и их яиц;
Пауки ненавидят цитрусовые, поэтому протрите стены и пол апельсиновым маслом.
Будьте осторожны, прежде чем использовать эфирные масла, если у вас есть домашние животные и маленькие дети, и всегда проверяйте все, прежде чем использовать на предметах интерьера.
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