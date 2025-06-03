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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
2515
Время на прочтение
2 мин

Топ-5 лайфхаков, которые помогут прогнать пауков и москитов из вашего дома

Предлагаем вам проверить пять простых лайфхаков, которые вы можете попытаться сделать уже сегодня, чтобы отпугнуть насекомых от вашего дома.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Лайфгаки, которые помогут прогнать пауков

Лайфгаки, которые помогут прогнать пауков / © Credits

Жуки могут быть надоедливыми маленькими созданиями, усложняющими жизнь. Блогер mama_mila_au поделилась со своими подписчиками полезной и интересной информацией как прогнать непрошеных пауков и жуков из вашего дома.

Знали ли вы, что существует несколько обычных предметов из обихода, которые могут помочь избавиться от насекомых, жуков и пауков, ведь многие запахи, которые мы любим, на самом деле в природе используются для защиты и отпугивания от насекомых.

  1. Нанесите мятное масло на ватные диски и протрите окна, чтобы отпугнуть ползающих насекомых и муравьев;

  2. Комары ненавидят запах кофе, поэтому вскипятите остатки кофе и гвоздику на плите, чтобы в вашем доме был отличный аромат, который сможет отпугнуть непрошеных гостей;

  3. Вы можете добавлять остатки молотого кофе в комнатные и уличные растения, чтобы отпугнуть насекомых. Кроме того, кофе – удобрение для растений;

  4. Вылейте кипяток в канализацию, чтобы предотвратить появление плодовых мошек и их яиц;

  5. Пауки ненавидят цитрусовые, поэтому протрите стены и пол апельсиновым маслом.

Будьте осторожны, прежде чем использовать эфирные масла, если у вас есть домашние животные и маленькие дети, и всегда проверяйте все, прежде чем использовать на предметах интерьера.

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Дата публикации
Количество просмотров
2515
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