Топ-5 мебельных трендов с которыми стоит попрощаться в 2026 году / © Associated Press

Издание Real Simple рассказало, что в 2026-м некоторые мебельные тренды окончательно потеряли актуальность и больше не создают ощущение стиля или уюта. Тренды в интерьере меняются медленнее, чем в моде, но именно поэтому они ощущаются особенно остро, когда устаревают. То, что еще вчера выглядело интересно, сегодня может казаться перегруженным, шаблонным или слишком декоративным.

В 2026 году дизайн движется в сторону осознанности, качества и индивидуальности. Меньше показных деталей — больше смысла. Меньше «как у всех» — больше характера. Именно из этой логики дизайнеры и сформировали список того, что пора отпустить.

Фигурные волнистые края

У волнистых, «ракушечных» форм был свой звездный час и он был ярким. Но когда мотив появляется повсюду, он теряет ту самую тихую элегантность, которая и сделала его привлекательным. Избыток таких форм легко делает интерьер инфантильным и предсказуемым.

Один акцент — красиво. Комната, заполненная волнами, — уже не дизайн.

Типичные «базовые» решения от застройщика

Стандартная мебель и отделка, которые не имеют характера, официально теряют популярность. Причина проста: люди стали более осведомленными в дизайне и хотят, чтобы пространство отражало их личность.

Когда даже базовые вещи продуманы, пространство сразу выглядит дороже и индивизуальнее. В 2026-м интерьер — это не о минимальном наборе, а о качестве, текстуре и истории.

Светлые породы дерева

Отбеленный дуб, ясень и клен еще недавно были фаворитами скандинавских интерьеров. Но теперь они уступают место более глубоким, теплым оттенкам дерева.

Темные породы, например, орех или махагон, выглядят более насыщенно и добавляют пространству глубины. Большую роль здесь играет и мода на винтаж, где такие материалы всегда были базой.

Капитонная и глубокая стяжка

У капитоне эффектный вид, но дизайнеры все чаще ставят под сомнение его практичность. Такая мебель тверже, менее удобна для ежедневного использования и сложнее в уходе.

В качестве компромисса, можно использовать стяжку на внешних элементах, а не там, где вы сидите каждый день. В 2026 году комфорт окончательно побеждает декоративность.

Рифленые элементы

Рифленые поверхности несколько лет назад казались свежими и ультрасовременными. Но сегодня их стало слишком много, от кухонь до каминов и мебели. Этот тренд себя исчерпал и пришло время вернуться к простым, классическим линиям, которые не надоедают с годами.

Интерьер 2026 года — это не о погоне за трендами, а о выборе в пользу долговечности, смысла и личного комфорта. Отказ от устаревших решений открывает пространство для честного, спокойного и зрелого дизайна.