Топ-5 мест в доме, которые стоит обновлять каждый сезон: почему это важно

Топ-5 мест в доме, которые стоит обновлять каждый сезон / © Credits

Издание Real Simple рассказало, что такие изменения не должны быть показательными или чрезмерными, они должны приносить радость и комфорт. Небольшие детали способны кардинально изменить настроение дома, добавить уюта осенью или свежести весной.

Гостиная

Именно здесь собирается вся семья, поэтому стоит начать с простых деталей, например, сменить декоративные подушки, накидки или коврики. Осенью актуальны теплые оттенки — бордо, оливковый, темно-синий. Весной и летом — пастель, лен и легкие ткани. Такой сезонный акцент сделает пространство живым и динамичным.

Ванная комната

Маленькая, но часто посещаемая зона — прекрасная возможность для экспериментов. Обновите набор полотенец, добавьте пахучее жидкое или твердое мыло, свежие цветы или ароматические свечи. Например, в декабре это могут быть полотенца с красно-зеленым акцентом, а летом — яркие тропические мотивы. Главное правило, стиль вместо чрезмерного декора.

Спальня

Смена сезона — прекрасная возможность заменить постельное белье. Летом — светлые и прохладные ткани, зимой — более плотные, с темными узорами. Для большего уюта осенью можно постелить плед, а зимой добавить пушистый коврик у кровати. Несколько сменных аксессуаров, например, картины, абажуры, декоративные подушки, помогут быстро создать нужное настроение.

Столовая

Это пространство, где мы принимаем гостей и устраиваем семейные ужины. Сезонные обновления здесь могут быть совсем простыми, например, сменить скатерть, салфетки, дорожку на стол или центральную композицию. Осенью — букеты из сухоцветов, зимой — свечи и елочные ветки, весной — тюльпаны и легкие ткани. Такие мелочи делают атмосферу особенной.

Крыльцо и прихожая

Входная зона — визитная карточка дома. Даже небольшие изменения здесь сразу заметны. Сезонные растения в горшках, веночек на двери, новый коврик или стильный светильник сделают пространство приветливым. Если живете в квартире, обновите декор в прихожей, смените вазу, поставьте сезонный букет или ароматический диффузор.

Делайте сезонные обновления функциональными. Это не только о красоте, но и о комфорте — теплый плед зимой или легкий лен в жару приносят больше радости, чем десяток декоративных безделушек.