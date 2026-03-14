Топ-5 мифов о котах, в которые пора перестать верить / © Associated Press

Коты живут рядом с людьми тысячи лет. За это время они стали героями народных историй, примет и даже интернет-мемов. Но несмотря на огромную популярность этих животных, многие владельцы до сих пор руководствуются советами, которые передаются «из поколения в поколение», но не имеют ничего общего с ветеринарной медициной, об этом рассказали на странице centralna.vet.

Современные исследования доказывают, что правильный уход за котом — это не только ласка и игры, но и знания о его истинных потребностях.

Миф №1: толстый кот — милый и счастливый кот

Многим кажется, что пухленький кот — признак благополучия и заботы. Однако ветеринары отмечают, что ожирение у котов — серьезная проблема здоровья. Избыточный вес может привести к:

болезней сердца

проблем с суставами

заболеваний печени

развития диабета

Любовь к животному — это не бесконтрольное кормление, а сбалансированный рацион и контроль веса. Если кот резко набирает килограммы, стоит обратиться к ветеринару.

Миф №2: кошка должна хотя бы раз родить

Это один из самых распространенных мифов. На самом деле никаких медицинских причин для этого нет. Кошке не нужно рожать «для здоровья». Более того, стерилизация имеет много преимуществ:

снижает риск опухолей молочных желез

предотвращает нежелательное потомство

уменьшает стресс в период течки

помогает контролировать популяцию бездомных животных

Поэтому решение стерилизовать кошку — ответственный шаг, а не вред для ее здоровья.

Миф №3: коты всегда падают на лапы

У кошек действительно есть уникальная способность переворачиваться в воздухе, чтобы приземлиться на лапы. Этот механизм называют «рефлексом выпрямления». Однако это вовсе не означает, что коты неуязвимы. Падение с большой высоты может привести к.:

переломов

травм внутренних органов

серьезных повреждений позвоночника

Именно поэтому ветеринары настаивают, что окна и балконы должны быть оборудованы защитными сетками.

Миф №4: молоко полезно для кошек

Многие выросли на мультфильмах, где коты с удовольствием пьют молоко, однако реальность немного другая. Большинство взрослых котов плохо переваривают лактозу, которая содержится в коровьем молоке. Это может вызвать:

расстройство желудка

диарею

вздутие

Однако, существуют исключения, если кот с детства регулярно потреблял молочные продукты, его организм может сохранить ферменты для их переваривания. Но в большинстве случаев молоко лучше заменить специальными кормами или водой.

Миф №5: домашнему коту не нужны прививки

Часто владельцы думают, что если кот не выходит на улицу, он в полной безопасности. На самом деле это не так. Возбудители болезней могут попасть в квартиру:

на обуви

на одежде

из-за других животных

Кроме того, яйца паразитов легко заносятся с улицы вместе с пылью или грязью. Поэтому ветеринары рекомендуют регулярные прививки и профилактическую обработку от паразитов даже для домашних кошек.

Коты дарят нам тепло, уют и тысячи забавных моментов ежедневно, однако настоящая забота о любимце — это не только ласки и вкусности. Она включает правильное питание, контроль веса, вакцинацию, безопасное пространство в доме и регулярные визиты к ветеринару.

Поэтому чем больше мы знаем о потребностях наших пушистых друзей, тем дольше они остаются здоровыми и счастливыми. Любовь к коту — это не только почесать его за ушком, но и понимание того, что на самом деле полезно для его жизни и здоровья.