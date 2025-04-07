Топ-5 обязательных команд, которые должна знать ваша собака / © Associated Press

Реклама

Кинолог Марина Бойко, автор кинологического блога marina_and_lucky, убеждена: чтобы жить счастливо и комфортно с собакой, достаточно пяти основных команд и навыков.

«Ко мне!» — основа безопасности в любой ситуации

Эта команда должна быть доведена до автоматизма. Если вы воскликнули «Ко мне!», пес должен мгновенно идти или бежать к вам, независимо от того, играет ли он с другой собакой, нюхает что-нибудь интересное в траве или уже почти догнал кота.

Команда «Ко мне!» — это не просто удобство на прогулке. Это вопрос жизни и смерти, когда неподалеку дорога, яд, агрессивное животное или другая опасность. Поэтому тренировку следует начинать с детства или с первых дней в новом доме.

Реклама

Совет: всегда поощряйте собаку, когда она подходит на команду. Сначала — вкусненьким, позже — голосом, лаской, игрой.

«Сидеть» — для остановки, контроля и самодисциплины

На первый взгляд это простая команда. Но на самом деле она помогает вам удерживать собаку в определенном положении, когда необходимо ограничить активность. Например, на перекрестке перед дорогой, возле магазина, в очереди к ветеринару или в людном месте.

Собака, уверенно выполняющая команду «Сидеть», легче справляется, лучше контролирует эмоции и меньше возбуждается.

Совет: добавляйте выдержку — учите собаку сидеть не 3 секунды, а 30, потом минуту, потом две. Это не только удобно, но и успокаивает нервную систему животного.

«Лежать» — более глубокий уровень самоконтроля

Команда «Лежать» с выдержкой — один из самых эффективных инструментов для успокоения собаки в возбужденном состоянии. Это может быть в ветеринарной клинике, во время транспортировки или в незнакомом месте. К тому же эта поза удобная и естественная для собаки, она сигнализирует: все спокойно, опасности нет.

Эта команда помогает также в бытовых ситуациях: например, когда вы хотите убрать, поработать или встретить гостей и собачка должна спокойно полежать рядом.

Совет: если ваша собака лежит самостоятельно — не двигайте, не беспокойте. Это хорошая привычка, заслуживающая подкрепления — похвалы или угощения.

«Рядом» — комфортная прогулка без стресса

Речь идет не о спортивном «Рядом», как на соревнованиях по дрессировке. Достаточно бытовой версии команды, когда пес идет рядом, не тянет поводок, не забегает вперед и не петляет.

Этот навык позволяет спокойно гулять в городе, без конфликтов с другими собаками, без риска вырвать поводок из рук или доставить кому-то неудобства.

Совет: не наказывайте собаку за каждый уход в сторону. После команды «Рядом» можно разрешить свободную прогулку — дайте сигнал, что теперь он может нюхать и исследовать.

«Не трогай» или «Фу!» — навык, который может спасти жизнь

Это не совсем команда, а, скорее, жизненно важная привычка — не подбирать еду, пакеты, объедки или посторонние предметы с земли. В современных реалиях это особенно актуально: в городах часто встречаются отравленные приманки, опасные предметы или мусор, который может вызвать кишечные проблемы.

Собака должна научиться игнорировать найденное на улице по умолчанию. Это возможно только через системную работу и положительное подкрепление.

Совет: не забирайте предмет из пасти силой — это лишь усилит охранное поведение. Лучше обменяйте на что-нибудь вкуснее и научите собаку, что игнорировать находки выгоднее.

Знание базовых команд — это не дрессура в ее устаревшем понимании. Это способ найти общий язык с животным, научить его жить в человеческом мире без стресса. От этого выигрывает каждый: собака становится более уверенной, более спокойной и счастливой, а владелец — более свободной, более спокойной и удовлетворенной.

Помните, воспитанное животное — результат любви, терпения и системной работы. И лучшая новость в том, что этого можно добиться в любом возрасте. Главное — начать.