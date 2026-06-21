Топ-5 ошибок в дизайне спальни, которые на самом деле делают её более стильной

Спальня / © Associated Press

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Как сообщает издание Real Simple, профессиональные дизайнеры интерьера прекрасно знают классические правила оформления спальни, но столь же хорошо умеют их нарушать. И именно в этих «отступлениях от инструкций» рождается самый интересный дизайн — более глубокий, индивидуальный и точно не скучный.

Миф: спальня должна быть светлой

Долгое время считалось, что стены спальни должны быть светлыми или нейтральными. Но дизайнер Терри Бриен предлагает посмотреть на это по-другому. Более тёмные оттенки, такие как глубокий оливковый, приглушённый морской синий или тёплый графит, могут быть не менее, а иногда даже значительно более успокаивающими. Важно не то, насколько светлый цвет, а то, как он взаимодействует в интерьере с текстурами, светом и балансом.

Дизайнер Молли Миллер добавляет, что насыщенные цвета и узоры могут создать многослойное, уютное пространство, которое выглядит как «тихая роскошь» и при этом остается спокойным и гармоничным.

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Миф: в спальне не должно быть рабочего стола

Реальность меняется, удаленная работа стала нормой, поэтому спальня часто выполняет сразу несколько функций. Лаура Бенсон объясняет, что в просторных комнатах вполне логично добавить эстетичный стол, который может служить и рабочей зоной, и туалетным столиком. Сегодня спальня — не только место для сна, но и многофункциональное жилое пространство.

Миф: спальня должна быть симметричной

Идеально симметричные тумбочки и лампы по обеим сторонам кровати уже давно перестали быть обязательными. Лаура Бенсон отмечает, что асимметрия часто делает пространство более интересным. Лаура Фабиус добавляет, что разные тумбочки — это не «неухоженный интерьер», а способ придать ему характер, особенно если один из предметов винтажный или уникальный.

Также стоит обращать внимание на практичность: иногда пространство просто не позволяет соблюсти симметрию из-за архитектуры комнаты или необходимости организовать хранение по-разному с каждой стороны.

Миф: либо вентилятор, либо красивая люстра

Многие вынуждены выбирать между функциональностью и эстетикой, особенно когда в спальне нужен вентилятор. Однако современные решения устраняют эту проблему. По словам Лауры Бенсон, сегодня существуют светильники и люстры со встроенными вентиляторами. А на рынке появились и стильные модели вентиляторов, которые выглядят как дизайнерские объекты, а не как бытовая техника.

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Миф: ковер нельзя стелить на ковер

Если в спальне уже есть ковровое покрытие, это не повод отказываться от ковров. Бенсон объясняет, что ковры помогают «заземлить» пространство и придать ему структуру, а кроме того, это простой способ внести цвет и характер в комнату, которая в противном случае может выглядеть слишком нейтрально. Главное правило здесь одно — не бояться наслаивать текстуры.

Современный дизайн спальни всё меньше связан с ограничениями и всё больше — со свободой. Светлые стены, симметрия или «идеальный» минимализм больше не являются единственно верным путем. Вместо этого дизайнеры предлагают доверять себе, смешивать фактуры, добавлять характер и не бояться отступать от правил.

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