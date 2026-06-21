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- Дом
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Топ-5 ошибок в дизайне спальни, которые на самом деле делают её более стильной
Идеальная спальня — это не жесткие правила, а атмосфера, в которой хочется жить и просыпаться каждое утро. Дизайнеры интерьера всё чаще признают, что то, что когда-то считалось «ошибкой», сегодня становится самым интересным лайфхаком.
Как сообщает издание Real Simple, профессиональные дизайнеры интерьера прекрасно знают классические правила оформления спальни, но столь же хорошо умеют их нарушать. И именно в этих «отступлениях от инструкций» рождается самый интересный дизайн — более глубокий, индивидуальный и точно не скучный.
Миф: спальня должна быть светлой
Долгое время считалось, что стены спальни должны быть светлыми или нейтральными. Но дизайнер Терри Бриен предлагает посмотреть на это по-другому. Более тёмные оттенки, такие как глубокий оливковый, приглушённый морской синий или тёплый графит, могут быть не менее, а иногда даже значительно более успокаивающими. Важно не то, насколько светлый цвет, а то, как он взаимодействует в интерьере с текстурами, светом и балансом.
Дизайнер Молли Миллер добавляет, что насыщенные цвета и узоры могут создать многослойное, уютное пространство, которое выглядит как «тихая роскошь» и при этом остается спокойным и гармоничным.
Миф: в спальне не должно быть рабочего стола
Реальность меняется, удаленная работа стала нормой, поэтому спальня часто выполняет сразу несколько функций. Лаура Бенсон объясняет, что в просторных комнатах вполне логично добавить эстетичный стол, который может служить и рабочей зоной, и туалетным столиком. Сегодня спальня — не только место для сна, но и многофункциональное жилое пространство.
Миф: спальня должна быть симметричной
Идеально симметричные тумбочки и лампы по обеим сторонам кровати уже давно перестали быть обязательными. Лаура Бенсон отмечает, что асимметрия часто делает пространство более интересным. Лаура Фабиус добавляет, что разные тумбочки — это не «неухоженный интерьер», а способ придать ему характер, особенно если один из предметов винтажный или уникальный.
Также стоит обращать внимание на практичность: иногда пространство просто не позволяет соблюсти симметрию из-за архитектуры комнаты или необходимости организовать хранение по-разному с каждой стороны.
Миф: либо вентилятор, либо красивая люстра
Многие вынуждены выбирать между функциональностью и эстетикой, особенно когда в спальне нужен вентилятор. Однако современные решения устраняют эту проблему. По словам Лауры Бенсон, сегодня существуют светильники и люстры со встроенными вентиляторами. А на рынке появились и стильные модели вентиляторов, которые выглядят как дизайнерские объекты, а не как бытовая техника.
Миф: ковер нельзя стелить на ковер
Если в спальне уже есть ковровое покрытие, это не повод отказываться от ковров. Бенсон объясняет, что ковры помогают «заземлить» пространство и придать ему структуру, а кроме того, это простой способ внести цвет и характер в комнату, которая в противном случае может выглядеть слишком нейтрально. Главное правило здесь одно — не бояться наслаивать текстуры.
Современный дизайн спальни всё меньше связан с ограничениями и всё больше — со свободой. Светлые стены, симметрия или «идеальный» минимализм больше не являются единственно верным путем. Вместо этого дизайнеры предлагают доверять себе, смешивать фактуры, добавлять характер и не бояться отступать от правил.