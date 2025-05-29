Топ-5 ошибок во время ремонта, о которых вы можете сожалеть в будущем

Топ-5 ошибок во время ремонта дома, о которых вы можете сожалеть в будущем / © Associated Press

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Однако иногда, из-за спешки, недостаточного опыта или попытки сэкономить, мы допускаем ошибки, которые могут дорого стоить в будущем. В своей статье издание Woman And Home рассмотрело 5 распространенных промахов, случающихся во время ремонта, а также способы их избежать.

Игнорирование изменений в планировании пространства

Ошибка

Многие решают «не морочить себе голову» с изменениями конфигурации комнат. К примеру, покидают узкий коридор или неудобное расположение двери — просто потому, что так уж было.

Почему это проблема

Изменения в планировке сложно и дорого реализовать по завершении ремонта. Неудачное зонирование приводит к нерациональному использованию площади: теряется функциональность, возникают «мертвые зоны».

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Как избежать

Предложите архитектору или дизайнеру интерьера на этапе проектирования.

Учтите естественное освещение, сценарии движения в доме и потребности каждого члена семьи.

Даже простой перенос двери может значительно улучшить функциональность пространства.

Пример: вы переносите вход в спальню на другую сторону стены — это позволяет вместить дополнительный шкаф или создать отдельный гардеробный.

Недостаточное количество электрических розеток

Ошибка

В новом ремонте часто видим всего по 1–2 розетки на комнату, что было нормой еще в 90-х. Но сейчас у нас есть большое количество техники: смартфоны, ноутбуки, робот-пылесос, увлажнители, лампы, ТВ-приставки.

Почему это проблема

Постоянные удлинители и тройники портят интерьер и могут быть небезопасны. Кроме того, некомфортно постоянно искать, где подзарядить телефон.

Как избежать

Составьте список техники, которую вы планируете использовать в каждой комнате.

Учтите потребности будущего — даже если сейчас чего-то нет, оно может появиться через год-два.

Подумайте о подрозетниках с быстрой зарядкой USB, встроенных в тумбочки или кухонные острова.

Совет: не забудьте о скрытых розетках для кухонной техники и освещения — под верхние шкафы, над столешницей, за духовкой.

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Чрезмерное открытие пространства (открытая планировка)

Ошибка

Мода на открытые просторы заставляет многих сносить все перегородки. Часто без учета практичности: запахи из кухни, шум, невозможность уединиться.

Почему это проблема

Иногда перегородка не просто разделяет пространство, а выполняет функцию шумозащиты, зоны хранения, скрывает коммуникации или формирует логику перемещения.

Как избежать

Подумайте о зонах: кухня, гостиная, столовая, рабочее место — всем нужны четкие границы.

Если не хотите тяжелых стен — используйте прозрачные или полупрозрачные перегородки, раздвижные системы, шторы, мебель.

Обязательно продумайте шумоизоляцию.

Пример: вместо полного открытия кухни можно оставить визуальную связь через стеклянную перегородку с матовым стеклом. Вид имеет стильный, но не пропускающий запахи.

Отказ от системы «теплый пол»

Ошибка

В попытке сэкономить многие отказываются от подогрева полов, особенно в коридоре, ванной, кухне.

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Почему это проблема

Это не только вопрос комфорта. Теплый пол обеспечивает равномерное тепло, уменьшает влажность, позволяет экономить на отоплении и убирает потребность в громоздких радиаторах.

Как избежать

Установите электрическую или водяную систему хотя бы в «мокрых зонах».

Если не хотите демонтировать стяжку — есть тонкие электрические маты, которые монтируются прямо под плитку.

Бонус: подогрев позволяет быстрее высушить мокрый пол в ванной или после уборки.

Игнорирование подсобных помещений

Ошибка

Стиральная, гардеробная, место для инструментов, хозяйственных вещей — часто забываются или отбрасываются в пользу большего пространства в комнатах.

Почему это проблема

В результате вещи накапливаются в углах, техника стоит на виду, а дом выглядит захламленным. Особенно страдают семьи с детьми и домашними питомцами.

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Как избежать

Заложите в план хотя бы небольшой хозблок: амбар, нишу под шкаф или встроенную систему хранения.

В ванной или в прихожей предусмотрите место для выгрузки вещей, приборов, сушки обуви.

Установите глубокую раковину для мытья собак или стирки грязных вещей.

Совет: вместо ванной на две раковины лучше сделать одну, но оставить место для шкафа и стиральной машины.

Не все стены можно сносить

Даже если стена выглядит «легко», она может выполнять важную функцию (например, служить опорой для перекрытия). Перед демонтажем обязательно проведите техническое обследование или запросите конструктора.

Ремонт — это инвестиция не только во внешний вид, но и в удобство, функциональность и будущий комфорт жизни. Когда вы избегаете распространенных ошибок, вы не просто сэкономите деньги, а сделаете дом местом, где приятно жить и удобно пользоваться каждым метром пространства.