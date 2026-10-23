Топ-5 приборов, которые опасно подключать к одной розетке / © Credits

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Мы привыкли подключать к розеткам сразу несколько приборов, особенно когда не хватает свободных гнезд. Однако чрезмерная нагрузка на электросеть — не пустяк, она может повредить технику, расплавить розетку или вызвать возгорание. Издание Good Housekeeping объяснило, какие устройства не стоит подключать к одной розетке, удлинителю или электрической цепи.

Кухонная техника, которая нагревается

Аэрогрили, тостеры, электрогрили и мультиварки могут потреблять около 1000 Вт и более во время нагрева. Если одновременно включить два таких устройства в одну розетку или перегрузить общую электрическую цепь, риск перегрева возрастает.

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Обращайте внимание на тревожные признаки, такие как частые срабатывания автоматических выключателей, нагрев вилки или розетки, появление потемнений вокруг них или запах гари.

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Фены и стайлеры

Фен может потреблять до 2000 Вт, а мощный мультистайлер создает дополнительную нагрузку. Поэтому одновременное использование нескольких приборов для укладки волос через одну розетку или удлинитель может быть опасным.

Лучше подключать их к отдельным розеткам и предварительно убедиться, что они не входят в одну перегруженную электрическую цепь.

Холодильники и кондиционеры

Приборы с компрессорами, в частности холодильники и кондиционеры, при запуске могут кратковременно потреблять значительно больше электроэнергии, чем в обычном режиме. Если подключить к одной цепи, например, портативный кондиционер и мини-холодильник, суммарная нагрузка может оказаться чрезмерной.

При использовании такой техники важно соблюдать требования производителя по подключению и не использовать случайные удлинители или тройники.

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Электрические обогреватели

Даже компактный обогреватель может потреблять 750 Вт, а многие модели — 1500 Вт и более. Два устройства, подключенные к одному удлинителю, могут создать опасную нагрузку.

Если нужно обогреть большую комнату, не пытайтесь решить проблему, просто включив несколько обогревателей в одну розетку. Следуйте инструкциям производителя и не подключайте обогреватели через перегруженные удлинители.

Электроинструменты

Циркулярные пилы, фрезеры и другие мощные инструменты во время работы могут потреблять в совокупности более 3000 Вт. Если подключить их к одной электрической цепи, это может привести к перегрузке.

Для мастерской, в которой установлено несколько мощных инструментов, следует предусмотреть соответствующую электропроводку и отдельные цепи, которые должен оценить квалифицированный электрик.

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Главное правило электробезопасности — не количество вилок в розетке, а суммарная нагрузка на электрическую цепь. Даже розетки в разных комнатах могут быть подключены к одному автоматическому выключателю. Если вы не знаете возможностей своей сети, обратитесь к электрику. А если розетка нагревается, темнеет или пахнет гарью, прекратите её использование и безопасно отключите питание. Лучше проверить электросеть вовремя, чем рисковать техникой и безопасностью дома.

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