Не откладывайте на осень: 5 причин купить осушитель воздуха летом
Когда на улице лето, кажется, о влажности в доме можно забыть, ведь солнце светит, окна открыты, а стирка сохнет за несколько часов.
Но издание Woman&Home рассказало, что покупать осушитель воздуха лучше именно летом, а не с наступлением осенних дождей или зимних сквозняков. Оказывается, именно в теплое время года этот прибор может стать не менее полезным, чем в сезон отопления. Вот пять причин, почему летом осушитель — это не прихоть, а забота о комфорте, здоровье и даже бюджете.
Плесень и сырость даже в жару
Многие считают, что проблема влаги исчезает вместе со снегом. Но будьте осторожны, ведь высокая температура не гарантирует сухости в помещениях. Если в доме слабая вентиляция, даже в жару могут появиться конденсат, влажные пятна, плесень или грибок. Плесень развивается уже при относительной влажности около 68%. А летом этот показатель часто превышает 70%.
Самые уязвимые зоны — ванная комната, кухня, спальня с душевой, а также подвал и мансарда. Осушитель поможет поддерживать безопасный микроклимат даже в жару.
Открытые окна — не всегда выход
В идеале, летом хочется держать окна настежь. Но если вы живете возле дороги, страдаете от аллергии на пыльцу или просто не хотите впускать горячий воздух с улицы, у многих также работает кондиционер, а открытые окна снижают его эффективность.
В таких случаях осушитель позволяет избавиться от лишней влаги без необходимости проветривания.
Поможет сушить одежду даже в дождь
Не все дни лета — солнечные. Дожди, пасмурные недели или даже задымленность, например, из-за шашлыков соседей под окнами, могут усложнить сушку белья на улице. Осушитель станет отличной альтернативой сушилке или энергоемкой стиральной машине с функцией сушки.
Осушитель потребляет в 3-4 раза меньше электроэнергии, чем обычная сушилка. Это не только экономно, но и бережно к тканям.
Облегчит симптомы аллергии
Если вы или кто-то из семьи страдает от аллергии на пыльцу или имеет бронхиальную астму, чрезмерная влажность воздуха может усилить симптомы. Особенно, если к ней добавляется жара.
Многие модели осушителей оснащены НЕРА-фильтрами, которые эффективно очищают воздух от пыли, аллергенов и пыльцы. Если у вас нет отдельного очистителя воздуха, ищите осушитель с функцией фильтрации. Это «два в одном» и комфорт, и здоровье.
Поможет ощутить приятную прохладу
Хотя осушитель не снижает температуру, он делает воздух «легче». За счет уменьшения влажности телу легче отдавать тепло через пот, именно поэтому в сухом воздухе вам может быть комфортнее даже без кондиционера. Сухой воздух способствует лучшему испарению пота, а значит, тело эффективнее охлаждается.
Не ждите, пока на окнах появится конденсат, а стены покроет плесень. Осушитель — это не только зимняя техника. Летом он может обеспечить комфорт, уменьшить риски для здоровья и даже сэкономить на электроэнергии.