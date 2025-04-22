Топ-5 простых способов освежить ковер, чтобы к него был приятный аромат / © Credits

Реклама

Домашняя пыль, шерсть животных, пятна от пищи, влага — все это способствует появлению неприятных запахов, которые проникают глубоко в волокна. Чтобы вернуть ковру приятный аромат и одновременно не прибегать к агрессивной химии, стоит воспользоваться проверенными средствами, которые есть на каждой кухне, рассказало издание Martha Stewart.

Пищевая сода: природный поглотитель запахов

Пищевая сода — это безопасное, универсальное средство, которое идеально подходит для дезодорирования текстильных поверхностей. Она поглощает неприятные запахи, не маскирует их, а нейтрализует. К тому же сода не вредит даже самым деликатным коврам.

Инструкция:

Реклама

Перед нанесением следует просеять соду через мелкое сито во избежание комочков.

Посыпьте ею ковер, особенно в проблемных зонах.

Слегка вотрите ее в волокна ладонью или щеткой с мягкой щетиной.

Оставьте на несколько часов, а лучше — на ночь.

Напоследок тщательно пропылесосьте поверхность.

Совет: можно добавить в соду несколько капель эфирного масла лаванды или чайного дерева — это не только придаст приятный аромат, но и поможет уничтожить бактерии.

Уксус: враг плесени и бактерий

Уксус — еще один домашний герой в борьбе с нежелательными запахами. Его кислотная природа позволяет уничтожать вызывающие запахи микроорганизмы, а также бороться с плесенью, которая часто появляется в сырых помещениях.

Инструкция:

Смешайте 1 часть уксуса с 2 частями теплой воды в бутылке с распылителем.

Слегка опрыскивайте загрязненные участки. Избегайте чрезмерного увлажнения.

Оставьте на 15-20 мин. При необходимости промокните излишки чистым полотенцем.

Дайте ковру полностью высохнуть. После этого запах уксуса исчезнет вместе с неприятными ароматами.

Совет: не используйте уксус на шерстяных коврах — кислота может повредить волокна.

Бура с пищевой содой: двойной удар по запахам

Бура — менее известное, но очень эффективное средство для глубокой очистки. В сочетании с пищевой содой она создает мощную формулу для нейтрализации даже самых стойких запахов.

Предостережение: бура — это химическое вещество, поэтому при работе с ней следует соблюдать осторожность. Используйте защитные перчатки, маску и хорошо проветривайте комнату.

Инструкция:

Смешайте буру и соду в равных частях.

Посыпьте смесь на ковер и вотрите ее.

Оставьте на 15–20 мин, не допускайте контакта детей или животных с обработанной поверхностью.

Тщательно пропылесосьте.

Лимон: природная свежесть цитруса

Свежий лимон не только придает жизнь салатам, но и отлично справляется с неприятными запахами в коврах. Благодаря природным антибактериальным свойствам и яркому аромату он освежит ваш дом.

Инструкция:

Выжмите сок из нескольких лимонов, разбавьте его водой в соотношении 1:1.

Перелейте раствор в бутылку с пульверизатором.

Слегка опрыскивайте ковер, избегайте чрезмерного увлажнения.

Дайте ему полностью высохнуть на воздухе.

Пропылесосьте после высыхания, чтобы поднять ворс.

Дополнительно: можно добавить немного лимонной цедры к смеси для более выраженного аромата.

Водка: неожиданный союзник чистоты

Хотя это может показаться странным, но обычная водка без запаха — отличный дезинфектор. Она не только убивает бактерии, но и быстро улетучивается и не оставляет запаха.

Инструкция:

Перелейте водку в пульверизатор.

Осторожно опрыскивайте ковер, избегайте чрезмерного увлажнения.

Оставьте на 15-20 мин.

При необходимости промокните излишки полотенцем.

Дайте ковру высохнуть естественным путем.

Как сохранить свежий аромат надолго

Чтобы ваш ковер всегда приятно пах, важно не только вовремя дезодорировать его, но и соблюдать ежедневные правила ухода:

Регулярная уборка: пылесосьте ковры по крайней мере раз в неделю, а если в доме есть животные — чаще.

Быстрая реакция на пролитую жидкость: немедленно убирайте жидкость или остатки пищи, не давайте им впитаться.

Коврики у дверей: поместите их у входа в дом, чтобы уменьшить количество грязи, попадающей на ковер.

Вентиляция: открывайте окна, пользуйтесь вентиляторами или кондиционером, чтобы воздух циркулировал и не застаивался.

Периодическое освежайте содой: посыпайте ковер пищевой содой раз в несколько недель для поддержания чистоты и приятного запаха.

Несколько простых, но действенных решений помогут сохранить аромат свежести надолго, даже без использования дорогостоящих средств. Иногда самое лучшее — это самое простое.