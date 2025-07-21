Топ-5 растений, которые лучше купить в магазине, чем выращивать из семян

Розмарин / © Associated Press

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Это из-за долгого периода проращивания, чувствительности к условиям, медленного роста или потребности в специальной обработке семян. Иногда легче довериться специалистам и просто наслаждаться красотой цветов или пользой пряных трав. Издание Real Simple рассказало о растениях, которые лучше сажать уже в готовом виде. Эти любимцы садоводов не только украсят ваш участок, но и принесут минимум хлопот.

Многоколосник кана

Почему лучше купить: семена прорастают долго, а молодые ростки чувствительны к колебаниям температур.

Что получаете взамен: красочные цветы, ароматные листья, которые отпугивают вредителей и бабочек.

Почва: хорошо дренированная, кислая, умеренно плодородная

Полив: умеренный

Многоколосник кана — одно из любимых растений для опылителей. У вас будет сад-магнит для пчел, шмелей и бабочек.

Бруннера

Почему лучше купить: из семян прорастает очень медленно, трудно удержать идеальные условия в домашних условиях.

Что получаете взамен: большие декоративные листья в форме сердца, голубые цветочки, кроме того, она устойчива к болезням и вредителям.

Свет: полутень, тень

Почва: влажная, хорошо дренированная

Уход: немного органики в почву и полив

Эхинацея

Почему лучше купить: семена требуют холодной стратификации (то есть должны полежать в холоде 1-2 месяца) и даже тогда прорастают не всегда.

Что получаете взамен: устойчивый многолетник с яркими цветами, которые любят пчелы, бабочки и даже синички.

Свет: солнце или легкая полутень

Почва: нейтральная или кислая, хорошо дренированная

Уход: полив и легкая подкормка — для долгого и обильного цветения.

Кстати, эхинацею выращивают и для иммунной поддержки, ведь она имеет доказанное противовоспалительное действие.

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Синюха Голубая

Почему лучше купить: из семян всходит медленно, не любит пересадки, а в молодом возрасте может гнить при избыточной влаге.

Что получаете взамен: нежные сиреневые цветы и декоративные папоротникообразные листья, которые оживят любую теневую клумбу.

Свет: полутень, легкая тень

Почва: влажная, рыхлая, органическая

Уход: следить, чтобы почва была влажной, но без застоя.

Розмарин

Почему лучше купить: один из самых капризных при выращивании из семян. Всходит через 3-6 недель, часто неравномерно и чувствителен к влаге.

Что получаете взамен: готовое пряное растение для кулинарии, которое прекрасно пахнет, имеет декоративный вид и может расти в горшке или на грядке.

Почва: песчаная, дренированная, щелочная или нейтральная

Полив: умеренный, без переувлажнения

Совет: розмарин прекрасно растет в контейнерах, поэтому поставьте его на солнечный балкон или кухонный подоконник.

Если вы только начинаете свой цветник или не имеете много времени, выбирайте проверенные саженцы из питомника. Так вы избежите ошибок на старте и быстрее увидите результат.

На первый взгляд, купить пакетик семян дешевле, но в реальности выращивание из семян требует больше времени, терпения, ухода, а результат не всегда гарантирован. Поэтому готовые саженцы — это инвестиция в успех.