ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
104
Время на прочтение
3 мин

Топ-5 самосейных цветов для яркого и красивого сада

Мечта о цветущем саду без ежедневного ухода вполне реальна. Достаточно правильно выбрать растения, и они сделают большую часть работы за вас.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Маки

Маки / © Associated Press

Не все готовы проводить часы в саду, сеять, пересаживать или пропалывать. И это абсолютно нормально. Современный подход к садоводству все больше склоняется к простоте, естественности и минимальному вмешательству, об этом рассказало издание Woman&Home.

Именно поэтому самосейные растения становятся настоящим открытием. Они сами рассеивают семена, сами прорастают и из года в год возвращаются в ваш сад, без дополнительных усилий.

Синеголовник

Эффектные, графичные и абсолютно неприхотливые, этот декоративный вид идеально подходит для каменистых садов. Его особенность в том, что он даже лучше растет именно после самосева. Пересадка может повредить глубокий корень, поэтому естественный процесс для него — лучший сценарий. Чтобы помочь растению, оставляйте цветы до полного высыхания в конце лета, семена сами упадут в почву, а как дополнительный бонус — птицы охотно будут лакомиться семенами.

Лунная трава (Лунник)

Это нежное, почти прозрачное растение, фаворит природных садов. Как работает самосев: осенью сухие семенные коробочки раскрываются, семена рассеиваются самостоятельно, поэтому уже через несколько месяцев формируются молодые растения. Цветение будет в следующем году.

Если хотите контролировать процесс, просто соберите сухие коробочки до раскрытия и высейте семена вручную в нужном месте.

Манжетка обыкновенная

Идеальна для тех, кто любит эффект «дикого луга». Среди преимуществ растения: крупные декоративные листья, универсальность в композициях и способность давать сотни семян.

Если не срезать отцветшие соцветия, манжетка быстро разрастется сама. А если хотите сдержать ее, просто соберите сухие цветоносы и вытряхните семена.

Маки

Классика, которая никогда не выходит из моды. Маки — природные мастера самосева. Сухие коробочки работают как «шейкеры», а ветер разносит семена по саду. Зимой они проходят естественную стратификацию и весной прорастают.

Важный нюанс: семенам нужен свет, поэтому не заглубляйте их в почву.

Наперстянка

Одно из самых эффектных садовых растений с высокими соцветиями. Главное правило — не обрезайте цветоносы после цветения. Если дать семенам созреть, растение каждый год будет появляться снова в новых, неожиданных местах.

«Ленивый» сад

Самосев — не магия, а естественный процесс, который легко поддержать:

  • Дайте семенам созреть, не срезайте цветы слишком рано, семена должны полностью высохнуть.

  • Не перекрывайте почву, толстый слой мульчи мешает прорастанию.

  • Обеспечьте дренаж. Легкая, воздушная почва — идеальна для самосева

  • Не заглубляйте мелкие семена. Многим растениям нужен свет для прорастания

Какие цветы можно просто «рассыпать»

Если хочется еще большей простоты, обратите внимание на растения, которые хорошо растут методом рассыпания семян:

  • наперстянка

  • незабудки

  • мексиканская ромашка

  • гесперис

  • лен пурпурный

Достаточно очистить участок от сорняков, немного разрыхлить почву и рассыпать семена, природа сделает остальное сама.

Сад может быть красивым без постоянного контроля. Самосейные цветы дарят свободу, естественность и доверие к процессам, которые работают тысячелетиями. Вместо того чтобы тратить часы на уход, можно просто наблюдать, как сад живет своей жизнью.

Дата публикации
Количество просмотров
104
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie