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Топ-5 советов: как избавиться от пауков в вашем доме

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
39
Время на прочтение
1 мин
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Топ-5 советов: как избавиться от пауков в вашем доме

Как избавиться от пауков / Фото: Credits

Донимают пауки и насекомые, а обычная уборка не дает результата? Эти 5 советов помогут попрощаться с незваными гостями в вашем доме.

Блоггерша Шантель Мила Ибботсон снова поделилась полезными лайфхаками, ведь насекомые в доме довольно распространенная проблема.

  1. Нанесите эфирное масло мяты на ватные шарики + поместите их под мусорный контейнер, чтобы отпугнуть насекомых. Жуки ненавидят перечную мяту.
  2. Также поместите их в вакуумную канистру пылесоса, чтобы оставить запах перечной мяты в вашем доме.
  3. Отпугните муравьев и ползающих насекомых в вашем доме с помощью воды, настоянной на розмарине.
  4. Вылейте кипяток в канализацию, чтобы избежать попадания плодовых мошек и их яиц. Плодные мушки часто попадают в канализацию и откладывают там свои яйца, поэтому горячая вода является прекрасным способом избавиться от них.
  5. Пауки ненавидят цитрусовые, поэтому протрите стены и пол водой с примесью цитрусового масла или цитрусовых корок.

Будьте осторожны, прежде чем использовать эфирные масла на дому, если у вас есть маленькие дети или домашние животные. Всегда читайте этикетки, чтобы увидеть, какие из них подходят для вашего дома.

Напомним, ранее Мила рассказала о 9 приемах, которые помогут дольше сохранить ваши продукты свежими.

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Дата публикации
Просмотры
39
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