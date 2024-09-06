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Топ-5 советов по выбору правильного покрытия для утепления растений на зиму

Топ-5 советов по выбору правильного покрытия для утепления растений на зиму

Топ-5 советов по выбору правильного покрытия для зимнего сада / Фото: Credits

Прежде чем выбрать необходимое покрытие для защиты сада, необходимо определиться с вашими потребностями и растениями, которые вы собираетесь утеплять.

На странице SELF-SUFFICIENT-BACKYARD дали 5 советов для садоводов, которые помогут выбрать правильное покрытие для вашего сада, в зависимости от температуры на улице.

  1. Когда температура опускается ниже 7°C, необходимо накрывать посевы (особенно ночью) легкими покрывалами, такими как морозостойкое одеяло или флисовая ткань. Убирайте их днем, когда температура поднимется выше 7°C. Для их закрепления используйте горизонтальные скобы.
  2. Когда температура начинает стабильно опускаться ниже 4°C, вы можете продлить вегетационный период, установив сельскохозяйственный пластик. Закрепите его зажимами, чтобы он не взлетел от ветра.
  3. Для горшков и контейнеров используйте минитеплицу.
  4. Укройте фруктовые деревья морозозащитными одеялами, специально предназначенными для деревьев и кустов.
  5. Если в вашем саду есть мелкие саженцы, используйте пластиковые многоразовые защитные чехлы для растений.

С учетом этих советов вы сможете обеспечить комфорт и функциональность вашего сада в течение всего года.

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