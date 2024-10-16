Топ-5 способов использования пищевой соды в обиходе

Пищевая сода – универсальное средство, которое можно найти на кухне каждой хозяйки. Она активно используется в приготовлении пищи и является мощным чистящим в быту.

На странице spicymoustache рассказали, что у этого простого и нетоксичного средства множество применений, которые помогут поддерживать чистоту и свежесть в вашем доме.

Очистка туалета

Пищевая сода может стать вашим надежным помощником в борьбе с неприятными запахами и загрязнениями в туалете. Смешайте пищевую соду с ароматическим маслом (например, лимонным маслом или лавандой) и засыпьте эту смесь в унитаз. Оставьте на время, а затем просто почистите щеткой.

Очиститель для пригоревшей посуды

Пригоревшие сковороды, кастрюли и деревянные дощечки могут оказаться настоящей проблемой. Посыпьте поверхность пищевой содой, добавьте свежевыжатый лимонный сок и используя жесткую губку, тщательно протрите загрязненные места. Этот простой трюк поможет вам вернуть посуде ее первоначальный вид.

Стирка

Пищевая сода также может быть полезна в стиральной машине. Просто добавьте 1/2 стакана пищевой соды в барабан вместе с кухонными полотенцами. Это поможет не только с устранением запахов, но и улучшит качество стирки, сделав вещи более мягкими.

Чистка плиты и конфорок

Для поддержания чистоты плиты и конфорок используйте пищевую соду. Посыпьте загрязненные поверхности содой, добавьте лимонный сок и тщательно протрите губкой. Это позволит удалить даже самые стойкие пятна и остатки пищи.

Очистка фруктов и овощей

Чтобы обеспечить чистоту и свежесть ваших фруктов и овощей, замочите их в воде с добавлением пищевой соды и уксуса. Промойте под холодной водой и дайте высохнуть. Храните очищенные продукты в холодильнике, чтобы они оставались свежими.

Пищевая сода – это не только ингредиент для выпечки, но и настоящее универсальное чистящее средство. Она поможет вам поддерживать чистоту на вашей кухне без использования агрессивных химических средств.

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