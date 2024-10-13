Топ-5 способов избавиться от насекомых в доме без использования химии

Борьба с насекомыми может быть утомительной и многие уже устали от использования агрессивных химикатов.

На странице what.sophie.does поделились простыми и эффективными способами, которые помогут сохранить дом свободным от непрошеных гостей.

Вылейте горячую воду в канализацию. Плодовые мошки и комары часто гнездятся во влажных местах, особенно в канализации. Чтобы выгнать их, просто залейте воду в раковину или унитаз. Этот простой трюк поможет уничтожить яйца и взрослых насекомых, и вернуть вашей кухне чистоту. Лавровые листья в шкафу. Лавровые листья не только придают аромат блюдам, но и отпугивают москитов. Положите несколько сухих лавровых листьев в шкаф и места с продуктами. Это натуральное средство, которое не позволит завестись моли. Цитрусовое масло для борьбы с пауками. Пауки обычно не любят ароматы цитрусовых. Протрите пол в комнате, используя раствор из воды и несколько капель цитрусового масла. Это не только оставит приятный запах, но и отпугнет пауков от вашего дома. Корица – натуральный репеллент. Корица – это еще одно натуральное средство, которое может помочь в борьбе с муравьями. Посыпьте порошок корицы в местах, где вы замечаете муравьев. Ее запах отпугивает насекомых и они не смогут пересечь эту "границу". Ловушка для плодовых мошек. Плодовые мошки могут оказаться настоящей проблемой, но их легко уничтожить. Сделайте ловушку, смешав уксус и немного редкого мыла. Налейте смесь в небольшую мисочку и оставьте на столе. Мошок привлечет уксусный запах и они попадут в ловушку.

Забудьте о жестких химикатах, ведь эти простые и натуральные методы помогут вам избавиться от насекомых, без ущерба окружающей среде.

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