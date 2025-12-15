Топ-5 способов обновить кухонные шкафы: без ремонта и больших затрат / © Associated Press

Иногда достаточно нескольких простых идей, чтобы кухня заиграла новыми красками, а вы при этом не потратили состояние. Издание Real Simple рассказало о пяти способах, которые помогут вам изменить кухонные шкафы без больших затрат и пыли.

Замените фурнитуру

Самый простой способ освежить шкафы — сменить ручки и кнопки. Старые «стандартные» варианты часто делают кухню устаревшей, даже если сам шкаф в хорошем состоянии.

Сегодня можно выбрать что угодно, от винтажных ручек с барахолки до современных металлических или керамических вариантов. Жильцы арендованного жилья тоже могут попробовать эту смену, просто сохраните старые ручки, чтобы вернуть их при переезде.

Обновите покрытие шкафов

Если конструкция шкафов вас устраивает, но цвет или лак уже надоели, попробуйте обновить их покрытие. Это может быть покраска или нанесение нового лака.

Процесс требует времени: очистка, шлифовка, покраска или морилка и высыхание между слоями, но результат того стоит, кухня кардинально меняется. Современные кухни позволяют даже комбинировать цвета верхних и нижних шкафов для эффектного контраста.

Используйте обои

Обои — настоящая магия для любой комнаты и кухня не исключение. Они прекрасно подходят для гладких панелей, а для шкафов в стиле Shaker можно оформить только вставки.

Выбирайте однотонные обои для элегантного вида или смелые принты для ретро-настроения. Это также идеальный вариант для ламинированных или других материалов, которые трудно перекрасить.

Для арендаторов перед использованием надо проверить, чтобы обои не оставили следов.

Замените дверцы шкафов

Тренд последних лет — оставлять корпус и полки, но менять дверцы. Это значительно дешевле, чем новые шкафы и не требует капитального ремонта.

Многие компании предлагают варианты, которые подходят для разных систем. С новыми дверцами кухня может иметь совершенно новый вид и это без больших усилий.

Открытые полки вместо шкафов

Если вам совсем не нравятся старые шкафы, можно удалить их полностью и заменить на открытые полки. Это делает кухню светлее, современнее и визуально просторнее.

Это можно сделать для верхних шкафов, а нижние оставить закрытыми для сокрытия посуды, кастрюль и мелкой техники. Главное, полки должны быть правильно подобраны по размеру и надежны, чтобы выдержать тяжелые предметы.

Обновление кухонных шкафов не обязательно потребует больших финансовых затрат или пыли от ремонта. Даже небольшие изменения могут подарить кухне совершенно другое настроение. Немного фантазии, немного терпения и ваша кухня снова станет любимым местом для завтраков, обедов и праздничного ужина.