Топ-5 способов прочистить любой слив: действенные советы

Топ-5 способов прочистить любой слив / © Credits

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Хорошая новость в том, что не всегда нужно вызывать сантехника. Существует несколько проверенных способов, как справиться с засорами самостоятельно — быстро, безопасно и эффективно. Издание Martha Stewart рассказало о пяти методах, как прочистить слив. В каждом из них — только доступные средства и простые действия, которые легко повторить даже без опыта.

Сантехнический трос или «змейка»

Когда помогает: в ванной, раковине или душе, когда вода совсем не сливается.

Что делать:

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Снимите сеточку или стоппер со слива. Осторожно вставьте трос в трубу, вращайте ручку для достижения нужного угла. После того, как трос «зацепит» засор (волосы, жир, другой мусор), осторожно извлеките его. Промойте слив горячей водой. Установите обратно сеточку или стоппер.

Совет: используйте ручной трос длиной 4-5 метров. Он доступен в любом хозяйственном магазине и может прослужить годы.

Вантуз

Когда помогает: в кухне, ванной, душе, в случае среднего засорения.

Что делать:

Уберите пробку или сеточку со слива. Закройте переливное отверстие (если есть) влажной тряпкой. Налейте немного воды, чтобы чашка вантуза была погружена. Плотно прижмите вантуз к сливу и активно прокачивайте 15-30 секунд. Проверьте, сливается ли вода, если нет — повторите.

Совет: чтобы достичь герметичного прилегания, смажьте край чашки вазелином — это значительно усилит эффект.

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Сода, уксус и кипяток

Когда помогает: при незначительном засорении (жир, налет, неприятный запах).

Что делать:

Снимите защитную сеточку или пробку. Промойте слив горячей водой в течение 2-3 мин. Засыпьте ½ стакана пищевой соды, затем сразу влейте ½ стакана уксуса. Закройте слив и подождите 15-20 мин. Залейте горячую (не кипящую) воду, чтобы смыть остатки засора.

Внимание! Не используйте кипяток, если у вас пластиковые трубы (PVC) — это может повредить систему.

Пинцет или плоскогубцы

Когда помогает: в ванной или душе, если засорение вызвано волосами под стопером.

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Что делать:

Снимите пробку со слива. С помощью длинных пинцета или узких плоскогубцев аккуратно извлеките все, что застряло (волосы, нитки, остатки мыла). Промойте горячей водой и верните пробку на место.

Совет: чтобы не доводить ситуацию до критической, используйте защитную сеточку для улавливания волос.

Энзимные средства

Когда помогает: для профилактики или легких засорений (жир, налет, остатки пищи).

Как работают: ферменты (энзимы) в составе таких средств расщепляют органические остатки без вреда для труб и окружающей среды.

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Что делать:

Вылейте средство в слив согласно инструкции (чаще всего — на ночь). Утром промойте слив теплой водой.

Совет: это — идеальный вариант для еженедельной профилактики в кухне и ванной. Выберите качественное средство на основе натуральных ферментов.

Когда надо вызвать сантехника

Если вода стоит даже после нескольких попыток прочистки

Если слышен грохот или обратный поток воды из других сливов

Если возникает неприятный запах, который не исчезает после промывки

Если есть подозрение на глубокий засор в стояке или центральной трубе

Профилактика

Раз в неделю заливайте в слив горячую воду и соду.

В кухне не сливайте жир, а вытирайте сковородки бумажным полотенцем.

В ванной используйте сетки-фильтры для волос.

1-2 раза в месяц пользуйтесь энзимными средствами для профилактики.

Чистый слив — это не только о комфорте, но и о «здоровье» вашей сантехники. Своевременная реакция, простые домашние средства и регулярная профилактика помогут вам избежать лишних затрат и сохранить нервы.