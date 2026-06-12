Топ-5 способов защитить сад от сильных дождей и ливней / © Associated Press

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Сильные осадки могут вымывать почву, ломать ветки, переувлажнять корни и повреждать садовые конструкции. Издание Woman&Home рассказало, что подготовка к дождям не требует сложных решений. Достаточно заранее позаботиться о нескольких важных деталях, чтобы сад легче пережил капризы погоды.

Закрепите всё, что может сдвинуть ветер

Первый шаг — проверить участок на наличие предметов, которые могут опрокинуться или быть унесены сильным ветром. Садовые зонты, стулья, столы, декоративные элементы и легкие контейнеры лучше перенести в сарай или надежно закрепить.

Особое внимание следует уделить молодым деревьям и кустарникам, которые удерживаются на опорах. Проверьте все крепления и подвязки, ведь во время непогоды они должны выдерживать порывы ветра без риска повреждения растений.

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Если на участке есть теплица, убедитесь, что двери и окна плотно закрываются, а рядом нет предметов, которые могут повредить стекло.

Позаботьтесь о нежных растениях

Некоторые декоративные растения особенно чувствительны к продолжительным дождям и сильному ветру. Для их защиты можно использовать агроволокно или специальный садовый флис. Главное правило — укрытие должно быть надежно закреплено. Металлические колышки или прочные опоры помогут удержать материал на месте даже во время сильных порывов ветра.

Такое укрытие может также служить зимой для защиты от морозов, а осенью — для защиты растений от избыточной влаги и механических повреждений.

Не допускайте переувлажнения почвы

Не все растения одинаково хорошо переносят избыток воды. Лаванда, розмарин и некоторые средиземноморские культуры особенно чувствительны к застою влаги у корней.

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Если прогноз обещает длительный период дождей, наиболее уязвимые растения можно пересадить в контейнеры и временно перенести под навес или в теплицу. Это поможет избежать загнивания корневой системы и гибели растений.

Также следует регулярно проверять, не скапливается ли вода в вазонах и декоративных контейнерах.

Выбирайте растения, которые любят ваш климат

Секрет красивого сада часто заключается не только в уходе, но и в правильном выборе растений. Растения, приспособленные к местным погодным условиям, гораздо легче переносят дождливые сезоны и зимние перепады температур.

То же самое касается и садовой инфраструктуры. Качественный забор, прочная мебель для террасы и надежные конструкции требуют более значительных начальных затрат, но служат долгие годы даже в сложных погодных условиях.

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Позвольте природе сделать своё дело

Как бы тщательно мы ни готовили сад к непогоде, полностью контролировать природу невозможно. Иногда сильный ветер может сломать старую или ослабленную ветку. Впрочем, это не всегда плохо.

Обрезка поврежденных ветвей часто стимулирует появление новых побегов и укрепляет здоровье растения. Поэтому не стоит воспринимать каждую потерю как катастрофу: иногда именно после таких естественных «корректировок» сад становится еще красивее.

Что делать, если сад уже затоплен

Если на участке регулярно скапливается вода, стоит подумать о долгосрочных решениях, например:

регулярно рыхлить почву для улучшения аэрации

устроить приподнятые клумбы

использовать водопроницаемые дорожки и покрытия

установить дренажные системы

собирать дождевую воду в специальные резервуары

создать дождевой сад или биоканавку для отвода избыточной влаги

Такие решения не только защищают растения, но и помогают более эффективно использовать природные ресурсы.

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Сильные дожди — не повод прощаться с ухоженным садом. Несколько профилактических мер, правильный выбор растений и немного внимания к деталям помогут свести к минимуму последствия непогоды. А иногда стоит просто довериться природе: даже после шторма сад обладает удивительной способностью восстанавливаться и расцветать с новой силой.

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