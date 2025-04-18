Топ-5 способов защитить собственный газон от собаки, которая может его повредить / © Associated Press

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К счастью, существуют действенные способы сохранить свой двор чистоплотным и в то же время не лишать собаку возможности активно проводить время на свежем воздухе. Издание Martha Stewart поделилось эффективными советами, как избежать порчи газона, без ограничения свободы животного.

Устройте специальную зону для туалета

Моча собак содержит большое количество азота, который в избытке сжигает траву и оставляет коричневые или желтые пятна. Чтобы избежать этого, приучите любимца справлять потребность в специально отведенном месте. Выберите уютный участок на краю двора и используйте гравий, мульчу или специальное покрытие, устойчивое к влаге. Каждый раз после прогулки выводите туда собаку и поощряйте ее лакомством. После каждого визита в «туалетную зону» желательно смыть участок водой из шланга — это поможет разбавить мочу и убрать запах, стимулирующий собаку возвращаться на то же место.

Предложите альтернативу копанию

Копание — это естественная потребность большинства собак. Они роют землю из любопытства, для охлаждения или просто из скуки. Запрещать полностью это поведение сложно, вместо этого лучше предложить специальную «копальную зону». Для этого подойдет детский пластиковый бассейн, заполненный песком, или огражденная часть двора с рыхлой почвой. Закопайте в нем любимые игрушки или лакомство, чтобы стимулировать животное играть именно там. Если собака пытается копать в запрещенном месте, осторожно перенаправляйте ее в разрешенную зону.

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Посадите траву, устойчивую к активности собак

Не вся трава одинаково выдерживает беготню, игры или лежание на одном месте.

Бермудская трава — идеальна для теплых регионов, быстро восстанавливается;

Высокая костра — выносливая до вытаптывания, имеет крепкие корни;

Кентуккийский мятлик — хорошо восстанавливается, плотно растет, хорошо подходит для прохладного климата.

Регулярный уход за газоном — полив, удобрения, аэрация — также повышает его устойчивость к собакам.

Выделите отдельное пространство для любимца

Чтобы избежать бесконтрольного бегания по всему участку, создайте зону только для собаки. Это может быть загорожена часть двора с гравием, искусственной травой или песком, где животное сможет бегать, играть и копать без ущерба газону. Такое пространство также станет безопасным укрытием для собаки, когда на участке работает газонокосилка или собрались гости.

По возможности добавьте на террасе или патио небольшую накрытую зону с лежаком в тени. Это позволит собаке отдыхать на мягкой поверхности, защищаясь от жары, пыли и насекомых.

Сделайте двор интересным для собаки

Одна из причин разрушения газона — скука. Если собаке нечем заняться, она начинает копать, грызть растения или бегать кругами. Позаботьтесь об обогащении среды: интегрируйте в ландшафт сенсорные элементы — растения с приятным запахом (базилик, ромашка, розмарин), различные текстуры (галька, деревянные элементы, мульча). Можно даже поставить неглубокую миску или небольшой пластиковый бассейн с мячиками или водой собаки это обожают.

Также следует каждый день играть с животным, выгуливать его за пределами двора, чтобы потратить избыток энергии. Помните: чем больше физической и умственной нагрузки получает собака, тем меньше вреда она наносит дома и во дворе.

Сохранить зеленый газон и удовлетворить собаку — вполне реальная задача. Немного усилий, планировки и любви, и ваш двор станет комфортным и красивым пространством для всех жителей дома.