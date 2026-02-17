Топ-5 цветов для прихожей, которые будут в тренде 2026 года / © Credits

Прихожая — это не просто коридор, а место, которое задает тон всему дому. Цвет стен в этом пространстве может визуально увеличить комнату, добавить света и создать первое впечатление о вашем стиле, об этом рассказало издание Martha Stewart. 2026 года палитры для прихожих сочетают комфорт и уверенность, будучи одновременно современными и «вечными».

Пудрово-голубой

Этот оттенок «воздушный» и визуально расширяет пространство. Стоит использовать его в прихожих, где важен свет и пространственный эффект. Пудрово-голубой идеально балансирует между смелым и нейтральным цветом, делают спокойный и современный вид стен.

Коричневый «бумажный пакет»

Теплые нейтральные оттенки коричневого, похожие на тон карамели с молочным оттенком, создают уют, но не утяжеляют пространство. Этот цвет хорошо сочетается с деревом, бронзой, декоративными ковриками и художественными предметами. Он позволяет предметам декора «сиять» без конкуренции со стенами.

Дымчатый бирюзовый

Между синим и зеленым, дымчатый бирюзовый создает слоистый и уверенный эффект. Можно экспериментировать с контрастными оттенками, например, яркий тон на потолке и светлый на стенах. Это добавляет прихожей глубины и динамики.

Венецианский розовый

Мягкий, тусклый розовый напоминает венецианскую штукатурку. Это цвет для взрослого и стильного пространства, который добавляет тепла без чрезмерной декоративности. Свет в прихожей делает стены живыми и меняет оттенки в течение дня.

Грейдж

Сочетание серого и теплого бежевого — универсальный цвет для тех, кто колеблется с выбором. Он идеально подходит для переходов между комнатами и коридоров, сочетается почти с любой отделкой и мебелью, от белого до глубоких насыщенных тонов.

Цвета 2026 года для прихожей сочетают уют, стиль и современность. Выбор правильного оттенка помогает не только подчеркнуть архитектуру и мебель, но и создать теплую атмосферу с первого шага в дом.