Топ-5 цветовых трендов, которые изменят ваш интерьер в 2026 году / © Credits

Издание Martha Stewart рассказало, что мы возвращаемся к цветам, которые создают атмосферу, а именно, теплых, естественных и глубоких. На этот раз цвет формирует настроение, а не просто создает фоновый тон.

Пылевые оттенки

После эпохи стерильного белого и холодного серого возвращаются мягкие, слегка припорошенные тона — солнечно выцветшие розовые, приглушенные оливковые, «вымытые» синие.

Это цвета, которые выглядят так, будто прожили жизнь, они мягкие, естественные и глубокие, особенно красивые в комнатах, где свет меняется в течение дня. Черные детали на фоне таких цветов могут стать тем самым «якорем», который уравновешивает романтичность палитры. Это о теплоте, о семейственности, о доме, который дышит.

«Кокон» из цвета

Тон в тон остается главным трендом 2026 года. Идея проста, но эффект «вау»: стены, плинтусы, потолок — все красят в один цвет. Это переосмысливает современный интерьер. Комната становится целостной, глубокой, обволакивающей.

Насыщенный темно-синий цвет, например, в сочетании с текстурой травяных обоев и монохром может заиграть объемностью. Это про смелость и гармонию. Если хочется драматизма, но без хаоса — это именно то, что надо.

Яркие ниши

Если вы не готовы красить комнату в один тон, есть более деликатный путь — цвет в нишах и маленьких зонах. Все больше людей выбирают:

ржаво-красные для кофейных уголков,

насыщенные синие для барных зон,

глубокие зеленые для обеденных ниш или книжных полок.

Это как бы цветные «пунктуационные знаки» интерьера, маленькие, но очень выразительные.

Теплые белые

Стерильность уходит в прошлое. В 2026-м мы переходим к теплым белым, например, льняным, песчаным, известковым. Они создают ощущение мягкого света, легкого дыхания пространства, природного уюта.

В домах отходят от ярких белых и вдохновением становятся мексиканские оттенки теплой земли и солнца. Эти тона не блестят, они живут.

Лаймвош

Лаймвош или минеральная краска с эффектом переливов, продолжает захватывать интерьеры. Это тот вид покрытия, который выглядит как движение света по стене — мягко, медленно, почти медитативно.

Можно использовать лаймвош, чтобы создать в спальне атмосферу

утренней легкости и вечерней задумчивости. В 2026-м этот цвет выходит за пределы нейтралов: пыльные розовые, мягкие сливовые, приглушенные горчичные — все это будет в тренде.

Новые тренды не о декоративности — они об ощущениях. О доме, который не просто красиво выглядит, но и проживается телом, об интерьерах, которые рассказывают истории. Цвет в 2026 году — это инструмент эмоций и кажется, мы наконец готовы жить в цветном мире.