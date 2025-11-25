ТСН в социальных сетях

Топ-5 цветовых трендов, которые изменят ваш интерьер в 2026 году

2026-й обещает быть годом смелых цветов, тактильных поверхностей и решительного отхода от холодных белых тонов, которые долгие годы доминировали в наших домах.

Топ-5 цветовых трендов, которые изменят ваш интерьер в 2026 году

Издание Martha Stewart рассказало, что мы возвращаемся к цветам, которые создают атмосферу, а именно, теплых, естественных и глубоких. На этот раз цвет формирует настроение, а не просто создает фоновый тон.

Пылевые оттенки

После эпохи стерильного белого и холодного серого возвращаются мягкие, слегка припорошенные тона — солнечно выцветшие розовые, приглушенные оливковые, «вымытые» синие.

Это цвета, которые выглядят так, будто прожили жизнь, они мягкие, естественные и глубокие, особенно красивые в комнатах, где свет меняется в течение дня. Черные детали на фоне таких цветов могут стать тем самым «якорем», который уравновешивает романтичность палитры. Это о теплоте, о семейственности, о доме, который дышит.

«Кокон» из цвета

Тон в тон остается главным трендом 2026 года. Идея проста, но эффект «вау»: стены, плинтусы, потолок — все красят в один цвет. Это переосмысливает современный интерьер. Комната становится целостной, глубокой, обволакивающей.

Насыщенный темно-синий цвет, например, в сочетании с текстурой травяных обоев и монохром может заиграть объемностью. Это про смелость и гармонию. Если хочется драматизма, но без хаоса — это именно то, что надо.

Яркие ниши

Если вы не готовы красить комнату в один тон, есть более деликатный путь — цвет в нишах и маленьких зонах. Все больше людей выбирают:

  • ржаво-красные для кофейных уголков,

  • насыщенные синие для барных зон,

  • глубокие зеленые для обеденных ниш или книжных полок.

Это как бы цветные «пунктуационные знаки» интерьера, маленькие, но очень выразительные.

Теплые белые

Стерильность уходит в прошлое. В 2026-м мы переходим к теплым белым, например, льняным, песчаным, известковым. Они создают ощущение мягкого света, легкого дыхания пространства, природного уюта.

В домах отходят от ярких белых и вдохновением становятся мексиканские оттенки теплой земли и солнца. Эти тона не блестят, они живут.

Лаймвош

Лаймвош или минеральная краска с эффектом переливов, продолжает захватывать интерьеры. Это тот вид покрытия, который выглядит как движение света по стене — мягко, медленно, почти медитативно.

Можно использовать лаймвош, чтобы создать в спальне атмосферу
утренней легкости и вечерней задумчивости. В 2026-м этот цвет выходит за пределы нейтралов: пыльные розовые, мягкие сливовые, приглушенные горчичные — все это будет в тренде.

Новые тренды не о декоративности — они об ощущениях. О доме, который не просто красиво выглядит, но и проживается телом, об интерьерах, которые рассказывают истории. Цвет в 2026 году — это инструмент эмоций и кажется, мы наконец готовы жить в цветном мире.

