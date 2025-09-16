Топ-5 устаревших трендов в дизайне коридора, которые портят первое впечатление от дома

Коридор / © Credits

Реклама

Издание Martha Stewart рассказало, что коридор стоит воспринимать не как «проходную зону», а как визитку дома. Однако некоторые декоративные лайфхаки, которые еще несколько лет назад казались модными, сегодня имеют устаревший вид и даже удешевляют интерьер. Поэтому предлагаем вам ознакомиться с ошибками в дизайне коридора, которых следует избегать, а также стильные альтернативы, которые сделают ваше пространство более уютным и современным.

Скамейка с нишами для обуви

Когда-то это считалось практичным и милым решением. Но на самом деле такие «кубики» создают ощущение хаоса и захламленности. К тому же в открытых нишах трудно поддерживать порядок, ведь обувь разных размеров и цветов выбивается из общей картины.

Альтернатива: выберите изящный консольный столик, который занимает две трети стены. Под ним можно поставить декоративные корзины или незаметные ящики. А для обуви лучше использовать шкаф или отдельную систему хранения.

Реклама

Искусственная зелень и настенные «мантры»

Пластиковые растения и надписи вроде «Дом там, где живет любовь» уже давно потеряли актуальность. Искусственная зелень собирает пыль и выглядит неестественно, а массмаркетовые цитаты похожи на декор из магазинов дешевого сегмента.

Альтернатива: поставьте в вазу живые ветви, полевые травы или сезонные букеты. Это сразу оживит пространство и создаст ощущение домашнего тепла. Вместо банальных надписей лучше использовать картину, семейную фотографию или даже детский рисунок в рамке. Это придаст пространству индивидуальности.

Тяжелые хрустальные люстры и узорчатое стекло

Помпезные люстры с бронзовыми завитками и матовым стеклом делают пространство темным и «устаревшим». В коридоре же важно создать ощущение легкости, ведь это небольшая зона.

Альтернатива: современные светильники, геометрические подвесы или минималистичные плафоны из прозрачного стекла. Свет в прихожей должен быть ярким, равномерным и теплым по оттенку, чтобы создавать атмосферу гостеприимства.

Реклама

Крошечные коврики возле дверей

Маленький прямоугольник в центре на полу или старомодный «Welcome» делает пространство незавершенным. К тому же слишком маленький ковер не выполняет практическую функцию, грязь все равно попадает в комнату.

Альтернатива: выберите дорожку или коврик, который перекрывает всю ширину входа. Он не только защитит пол, но и визуально сбалансирует пространство, сделает его более гармоничным. А еще это один из самых простых способов добавить цвета или текстуры интерьеру.

Избыточность сезонного декора

Три тыквы осенью или пара веточек сосны зимой выглядят мило, но когда коридор превращается в витрину магазина с праздничным антуражем, теряется элегантность и стиль.

Альтернатива: используйте намеки, а не буквальность. Это может быть деревянная миска с каштанами или шишками, ароматная свеча, плед в клеточку, поставленный на скамейку. Такие детали добавят уюта без перегрузки пространства.

Реклама

Прихожая — это первое впечатление от вашего дома. Отказ от устаревших трендов поможет сделать его легким, стильным и функциональным. Секрет прост, меньше случайных деталей, больше света, натуральных материалов и вещей с историей. Современный коридор — это не выставка аксессуаров, а продолжение характера вашего дома.