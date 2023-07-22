Топ-5 важных нутриентов, которые снизят стресс у домашних животных

Стресс оказывает негативное влияние на здоровье и самочувствие любимцев, рассказывает ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина.
Витамины группы В – восстанавливают поврежденные нервные волокна. Особо важное значение имеет В6, который участвует в синтезе нейротрансмиттеров и обмене триптофана.
Источники:
- молочные продукты;
- мясо;
- рыба;
- субпродукты;
- яйца;
- дрожжи;
- зерновые, бобовые, масличные.
Витамин С – связывает свободные радикалы, антиоксиданты и про-оксиданты, защищая мембраны клеток от повреждения.
Источники:
- сладкий перец;
- брокколи;
- томат;
- картофель;
- черная смородина, черника;
- киви;
- клубника;
- манго;
- ананас;
- яблоко;
- банан;
- персик;
- печень.
Магний – макроэлемент, регулирующий проводимость в нервной системе, а также препятствующий негативному воздействию стресса и развитию тревожности.
Источники:
- кости, костная мука;
- льняное семя;
- отруби.
Омега-3 – полиненасыщенные жирные кислоты, которые восстанавливают клетки и регулируют взаимосвязь между нейронами, уменьшают воспаление и повышают стрессоустойчивость.
Источники:
- жирная морская рыба; рыбий жир;
- морепродукты;
- льняное семя и масло;
- морские водоросли;
- семена чиа.
Триптофан – аминокислота-предшественник нейромедиатора серотонина – гормона счастья. Употребление триптофана приводит к увеличению его концентрации в головном мозге, что увеличивает продуцирование серотонина, благодаря чему снижается агрессия и аутодеструкция, повышается устойчивость к стрессовым ситуациям.
Источники:
- мясо;
- птица;
- рыба;
- молочные продукты;
- овес;
- бобовые;
- орехи.
Здоровый сбалансированный рацион любимца – залог не только слаженного функционирования органов, но и хорошего настроения и активности.
Читайте также:
- Страх улицы у собак: ветеринар рассказала, как научить животное гулять на поводке
- Корма с насекомыми и ламинария в рационе: что это действительно полезно для домашних животных
- Самые распространенные мифы о сухом и влажном корме для домашних животных
- Нарушение пищевого поведения у собак: ветеринар рассказала, что делать и как помочь животному
- Пищевая аллергия у домашних животных: ветеринар назвала главные возбудители