Топ-5 важных нутриентов, которые снизят стресс у домашних животных

Стресс оказывает негативное влияние на здоровье и самочувствие любимцев, рассказывает ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина.

Витамины группы В – восстанавливают поврежденные нервные волокна. Особо важное значение имеет В6, который участвует в синтезе нейротрансмиттеров и обмене триптофана.

Источники:

молочные продукты;

мясо;

рыба;

субпродукты;

яйца;

дрожжи;

зерновые, бобовые, масличные.

Витамин С – связывает свободные радикалы, антиоксиданты и про-оксиданты, защищая мембраны клеток от повреждения.

Источники:

сладкий перец;

брокколи;

томат;

картофель;

черная смородина, черника;

киви;

клубника;

манго;

ананас;

яблоко;

банан;

персик;

печень.

Магний – макроэлемент, регулирующий проводимость в нервной системе, а также препятствующий негативному воздействию стресса и развитию тревожности.

Источники:

кости, костная мука;

льняное семя;

отруби.

Омега-3 – полиненасыщенные жирные кислоты, которые восстанавливают клетки и регулируют взаимосвязь между нейронами, уменьшают воспаление и повышают стрессоустойчивость.

Источники:

жирная морская рыба; рыбий жир;

морепродукты;

льняное семя и масло;

морские водоросли;

семена чиа.

Триптофан – аминокислота-предшественник нейромедиатора серотонина – гормона счастья. Употребление триптофана приводит к увеличению его концентрации в головном мозге, что увеличивает продуцирование серотонина, благодаря чему снижается агрессия и аутодеструкция, повышается устойчивость к стрессовым ситуациям.

Источники:

мясо;

птица;

рыба;

молочные продукты;

овес;

бобовые;

орехи.

Здоровый сбалансированный рацион любимца – залог не только слаженного функционирования органов, но и хорошего настроения и активности.

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