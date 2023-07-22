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Топ-5 важных нутриентов, которые снизят стресс у домашних животных

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Топ-5 важных нутриентов, которые снизят стресс у домашних животных

Фото: Credits

Стресс оказывает негативное влияние на здоровье и самочувствие любимцев, рассказывает ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина.

Витамины группы В – восстанавливают поврежденные нервные волокна. Особо важное значение имеет В6, который участвует в синтезе нейротрансмиттеров и обмене триптофана.

Источники:

  • молочные продукты;
  • мясо;
  • рыба;
  • субпродукты;
  • яйца;
  • дрожжи;
  • зерновые, бобовые, масличные.

Витамин С – связывает свободные радикалы, антиоксиданты и про-оксиданты, защищая мембраны клеток от повреждения.

Источники:

  • сладкий перец;
  • брокколи;
  • томат;
  • картофель;
  • черная смородина, черника;
  • киви;
  • клубника;
  • манго;
  • ананас;
  • яблоко;
  • банан;
  • персик;
  • печень.

Магний – макроэлемент, регулирующий проводимость в нервной системе, а также препятствующий негативному воздействию стресса и развитию тревожности.

Источники:

  • кости, костная мука;
  • льняное семя;
  • отруби.

Омега-3 – полиненасыщенные жирные кислоты, которые восстанавливают клетки и регулируют взаимосвязь между нейронами, уменьшают воспаление и повышают стрессоустойчивость.

Источники:

  • жирная морская рыба; рыбий жир;
  • морепродукты;
  • льняное семя и масло;
  • морские водоросли;
  • семена чиа.

Триптофан – аминокислота-предшественник нейромедиатора серотонина – гормона счастья. Употребление триптофана приводит к увеличению его концентрации в головном мозге, что увеличивает продуцирование серотонина, благодаря чему снижается агрессия и аутодеструкция, повышается устойчивость к стрессовым ситуациям.

Источники:

  • мясо;
  • птица;
  • рыба;
  • молочные продукты;
  • овес;
  • бобовые;
  • орехи.

Здоровый сбалансированный рацион любимца – залог не только слаженного функционирования органов, но и хорошего настроения и активности.

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Дата публикации
Просмотры
1554
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