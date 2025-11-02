Топ-5 вещей, которые делают ваш коридор неопрятным и как это исправить / © Credits

Однако часто эта зона превращается в настоящий магнит для хаотичных вещей, например, сезонной одежды, обуви, пакетов и мелочей из карманов. В результате у маленького пространства неопрятный вид и это может раздражать даже самого терпеливого хозяина дома.

Издание Martha Stewart рассказало, как навести порядок в коридоре и не превращать это в глобальный ремонт. Оказывается, секрет в простых изменениях и правильном «распределении обязанностей» вашего пространства.

Несезонные вещи

Сезонные вещи не должны постоянно занимать место в коридоре. Летом прячьте парки и зимние ботинки, зимой — тапочки и шорты. Добавляйте календарные напоминания для сезонной ротации вещей — так они не будут загромождать пространство.

Мелкие вещи из карманов

Монеты, визитки, ключи и другие мелочи способны «захламлять» поверхность консоли или столика у двери. Держите под рукой небольшую подставку или поднос, куда можно быстро сложить мелкие вещи. Один раз в месяц перебирайте его, что оставляем, что убираем.

Куча обуви

Снимать обувь у двери хорошо для пола, но не для организации. Если вам сложно поддерживать порядок на полках, используйте большую корзину под столиком в коридоре. Когда корзина заполнена, часть обуви можно перенести в шкаф в спальню.

Пакеты и сумки

Сумки и пакеты — еще один распространенный источник хаоса. Еженедельно выделяйте время на распаковку покупок и утилизацию упаковки. Маленькие ножницы и мусорник под рукой сделают процесс простым и чистым.

Бумажный хаос

Почта и счета, которые «оседают» у дверей, могут быстро превратить коридор в офисный стол. Ограничьте количество бумаг в подносе для корреспонденции и держите рядом маленький контейнер для переработки. Так даже у кучи счетов не будет хаотичного вида.

Секрет «зоны для бросания вещей»

Идея заключается в том, чтобы сделать пространство таким, чтобы оно работало с вашей «уставшей» версией себя, а не против вас.

Несколько крючков для верхней одежды

Полочки или шкафчики на стенах

Небольшая скамейка со скрытым хранилищем

Подставки для мелочей, корзины для обуви, контейнеры для ключей и бумаги — все это помогает быстро наводить порядок. Планируйте все под «свой хаос», а не против него. Любая система, требующая много времени для уборки, обречена на провал.

Раз в месяц выделите 5 мин, чтобы очистить корзину для обуви, вернуть вещи, которые не по сезону, и убрать мелкие предметы. Это поможет коридору выглядеть ухоженным и свежим, даже если ваш день был сумбурным. Коридоры обречены становиться хаотичными, но не бойтесь, иногда достаточно просто сделать легкую перезагрузку, чтобы восстановить баланс.