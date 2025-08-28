Топ-5 вещей, которые могут обновить вашу спальню к осени: интересные советы

Топ-5 вещей, которые могут обновить вашу спальню к осени / © Credits

Хорошая новость в том, чтобы создать атмосферу уюта, не нужно делать капитальный ремонт или тратить целое состояние. Достаточно нескольких простых изменений и ваша спальня заиграет новыми красками. Издание Woman&Home собрало советы, которые помогут вам быстро и просто подготовить пространство к осени.

Избавьтесь от лишнего и наведите порядок

Прежде чем покупать новый декор, стоит навести порядок. Беспорядок в спальне напрямую влияет на качество отдыха, мозг труднее расслабляется, если вокруг хаос.

Осень — отличное время для ревизии шкафа, спрячьте легкие летние вещи и освободите место для теплых свитеров и одеял. Используйте коробки для хранения под кроватью, тканевые органайзеры или плетеные корзины.

Уборка помогает почувствовать контроль над пространством и даже уменьшает уровень тревожности.

Создайте мягкое и теплое освещение

Правильно подобранный свет может полностью изменить атмосферу комнаты. Осенью особенно хочется избегать холодного верхнего освещения.

Лучше делать многоуровневую систему, например, настольные лампы, бра, торшеры и даже LED-свечи. Выбирайте теплые лампочки с желтым оттенком, которые напоминают солнечный свет.

Современный тренд — беспроводные лампы на аккумуляторах, их можно переносить куда угодно без сложного монтажа. А если вы любите романтику, попробуйте электронные свечи, они абсолютно безопасны, но дарят тот самый эффект мерцания.

Добавьте теплые оттенки

Осень — это о цветах: терракотовый, глубокий бордовый, оливковый, горчичный или шоколадный. Вам не обязательно переклеивать обои, достаточно деталей.

Замените летние легкие подушки на более насыщенные по цвету, добавьте плед в оттенке тыквенного латте или поставьте на тумбу вазу с сухоцветами. Даже мелкая деталь, как темный абажур, способна изменить атмосферу комнаты.

Сочетайте теплые тона с нейтральными, например, серым или бежевым. Это поможет сохранить баланс и не перегрузить пространство.

Сделайте ставку на текстуры

Нет ничего уютнее, чем многослойность. Комбинируйте разные материалы, например, мягкий бархат, натуральный хлопок, вязаный плед, шерстяной коврик у кровати.

Осень — это также о практичности: тяжелые шторы не только красиво выглядят, но и помогают удерживать тепло в комнате.

Не забывайте о хранении, для сезонных вещей приобретите эстетические корзины или декоративные сундуки. Это не только удобно, но и придает интерьеру домашнего шарма.

Добавьте осенние акценты и ароматы

Чтобы почувствовать сезон, иногда достаточно мелочей. Поставьте на тумбочку ароматические свечи с нотами корицы, яблока или ванили. Украсьте спальню маленькими тыквами, веточками калины или декоративными каштанами.

Сегодня популярны аромадиффузоры с эфирными маслами, например, лаванда поможет расслабиться, апельсин добавит тепла и радости, а сандал создаст ощущение камерности.

Ваше пространство должно приносить радость и быть отражением вашего стиля. Поэтому если вам нравятся декоративные подушки с надписью «Hello Autumn» («Привет осень») или плед в клеточку, смело добавляйте их.

Обновить спальню к осени легко и приятно. Достаточно избавиться от лишнего, сделать свет более мягким, добавить теплые цвета и текстуры, а также несколько декоративных деталей, чтобы комната стала вашим личным осенним убежищем.

Помните, главное не тренды, а ваше ощущение комфорта, ведь спальня — это место, где вы восстанавливаете силы и она должна дарить только приятные эмоции.