Топ-5 видов лука и в чем их разница

У каждого вида лука есть свой уникальный вкус и он лучше подходит для определенных блюд.

Блогер Cory Rodriguez поделился полезными кулинарными советами относительно разновидностей лука и их использования.

Желтый лук

Желтый лук обладает самым глубоким и насыщенным вкусом, который почти невозможно воспринимать в сыром виде. Однако при термической обработке его вкусовые качества изменяются. Он становится мягкий и сладкий. Благодаря этому желтый лук – универсальный выбор для приготовления таких блюд, как соусы, супы, рагу и запеченные блюда. Его глубокий вкус придает насыщенности и пикантной нотки любому блюду.

Белый лук

Белый лук обладает более хрустящим и острым вкусом. Это делает его отличным вариантом для приготовления паст, обжарки или необходимым компонентом для сальсы. Его яркий и свежий вкус придает пикантности блюдам, особенно когда он используется в сыром виде.

Сладкий лук

У сладкого лука самый сладкий вкус среди всех видов благодаря его толстым слоям. Это делает его идеальным выбором для приготовления бульонов, запеченных блюд и особенно для жарки. Его природная сладость хорошо раскрывается во время термической обработки, что придает блюдам непревзойденный вкусовой акцент.

Красный лук

Красный лук отличается мягким вкусом, который хорошо подходит для жарки на гриле, поскольку он не высыхает и сохраняет свою сочность. Этот вид лука – отличный выбор для использования в сыром виде, например, в гуакамоле, для бутербродов или маринования. Его яркий цвет и мягкий вкус придают свежесть и красоту любому блюду.

Зеленый лук

Зеленый лук, или как его еще называют лук-порей, используется преимущественно в качестве гарнира. Он хорошо сочетается с супами и подходит для жарки. Его тонкие стебли придают блюдам легкий, но выразительный вкус и цветной акцент, что делает их более привлекательными и вкусными.

Использование лука в зависимости от его типа может существенно изменить вкус и текстуру ваших блюд, делая их гораздо более интересными и вкусными.

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