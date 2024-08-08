Топ-5 ядовитых растений для нашего организма

Эти растения выглядят привлекательно и довольно безвредно, но они содержат некоторые из самых смертоносных веществ и ядов для здоровья человека.

На странице collider.ua рассказали о растениях, которых нельзя касаться или употреблять в пищу, ведь они чрезвычайно ядовиты.

Борщевик Сосновского

Борщевик

Интересное, большое, но очень опасное растение. Оно содержит токсичные химические соединения, называемые фуранокумаринами, в соке, стеблях, листьях и плодах. Физический контакт с растением делает кожу более чувствительной к ультрафиолетовому свету и может привести к фототоксическому дерматиту (воспалительная реакция кожи, вызванная солнечным светом). Симптомы варьируются от легкого покраснения и раздражения до пузырей, ожогов и рубцов. Кроме того, были случаи раздражения и серьезных травмы глаз от контакта с ним. Реакция может возникнуть в течение 24 ч после контакта с растением, а пик чувствительности наблюдается в течение 3 дней после его воздействия. В тяжелых случаях симптомы могут сохраняться от недель до месяцев.

Крапива

Крапива / Фото: Credits

В свежем виде может вызвать зуд и ожоги, хотя из нее и варят борщ (после термической обработки растение можно употреблять в пищу). Ее жгучие волоски могут вызвать раны на коже человека и животных. При контакте волосков с кожей, их кончик отламывается под определенным углом, образуя острие, проникающее в кожу. Давление на основу жалящей части вызывает высвобождение содержащегося в нем токсина. Хотя многие биохимические и фармакологические исследования не определили точную природу этого токсина, известно, что он содержит серотонин и ацетилхолин.

Тис ягодный

Тис ягодный / Фото: Credits

Ядовитое растение как для людей, так и животных. Его токсичность была известна с давних времен и экстракты листьев тиса использовались как для убийств, так и для самоубийств. Растение синтезирует широкий спектр вторичных метаболитов, токсичных и действующих как защитные соединения. Токсины могут накапливаться в определенных частях растения или во всём нем, что определяет их эффективность. Например, они могут содержаться в смоляных протоках, латексных клетках или железистых трихомах, которые высвобождаются в больших количествах при разрыве этих структур, при поедании травоядными животными, контакте с поверхностью растения или вследствие атаки патогенов. Токсические эффекты очень быстры, поскольку эти соединения быстро всасываются в пищеварительной системе и вызывают тошноту, рвоту, головокружение, боль в животе, остановку сердца, угнетение дыхания и смерть.

Аконит

Аконит / Фото: Credits

Шпион среди цветов, ведь это очень красивое, однако опасное растение. Все части растения, в особенности корешки, содержат токсины. Самый опасный из этих токсинов – аконитин. Он наиболее известен как сердечный яд, но также, сильный нервный яд. Сырые растения аконита очень ядовиты. Яд аконита использовался с давних времен для копий и стрел для охоты и сражений. Тяжесть отравления связана со скорым началом опасных для жизни изменений сердечного ритма. Другие симптомы могут включать онемение и покалывание, замедленный или учащенный пульс и желудочно-кишечные проявления, такие как тошнота, рвота, боль в животе и диарея. Паралич дыхания и нарушение сердечного ритма может привести к смерти.

Болиголов пятнистый

Болиголов / Фото: Credits

Каждая часть растения болиголова ядовита. Древние греки использовали яд болиголова для казни преступников или узников. Самым известным примером смерти от болиголова является смерть Сократа. Отравление болиголовом может вызвать серьезные симптомы в течение 15 минут после проглатывания. Ядовитый болиголов не похож на ядовитый плющ или дуб. Обычно вы не получите сыпь от прикосновения к нему. В большинстве случаев болиголов ядовит только при попадании внутрь человека. Однако во время работы с ядовитым болиголовом все же следует соблюдать осторожность. У людей с чувствительной кожей может развиться дерматит. Растение содержит несколько токсичных соединений, называемых алкалоидами. Эти алкалоиды медленно отравляют ваши нервно-мышечные соединения, передающие сигналы от нервов к мышечным волокнам. Это отравление может привести к отказу дыхательных мышц. Когда они отказывают, у вас может возникнуть дыхательная недостаточность и наступить смерть. Отравление болиголовом также может повлиять на желудочно-кишечный тракт, нервную и сердечно-сосудистую систему.

На протяжении всей истории человечества ядовитые растения использовались во время смертных казней, воин и борьбы за трон или власть. С такими растениями нужно быть максимально осторожными и если у вас возникают какие-то подозрения в воздействии подобного растения на ваше здоровье, лучше сразу обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

Недавно мы писали о "Топ-5 растений, которым не место в вашем саду"

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