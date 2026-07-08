Топ-6 элегантных интерьерных решений, которые сделают ваш дом безопасным для комфортной старости

Дизайн / © Associated Press

Реклама

Создание уютной и безопасной обстановки уже сейчас гарантирует, что с годами вы сможете сохранить привычный ритм жизни и избежать бытовых травм. Издание Martha Stewart рассказало о шести простых и стильных обновлениях интерьера, которые стоит воплотить в жизнь сегодня, чтобы не искать экстренной помощи в будущем.

Большинство из нас мечтает дожить до старости в собственном уютном гнездышке, но чтобы дом оставался комфортным и безопасным в течение длительного времени, необходимо грамотное планирование. Профилактика несчастных случаев и сохранение самостоятельности — чрезвычайно важные вещи, поэтому многие полезные обновления не требуют много времени или огромного бюджета.

Стильные опорные ручки в ванной комнате

Внедрение элементов безопасности в ванную комнату — отличная идея, независимо от того, сколько лет вам или членам вашей семьи. Элегантные опорные ручки обеспечивают надёжную опору во время принятия душа или ванны, использования туалета и в целом облегчают передвижение по комнате.

Реклама

Установка таких поручней — относительно простая операция. Если вы планируете ремонт, попросите строителей дополнительно укрепить стены под плиткой и установить задельные конструкции. Это значительно упростит монтаж ручек в будущем. Лучше сделать это заранее, чтобы избежать лишних затрат, пыли и хаоса в будущем. Кроме того, современные бренды предлагают невероятно изящные варианты поручней, которые не имеют ничего общего со скучным и строгим медицинским стилем.

Мягкие коврики на деревянной лестнице

Непокрытая деревянная лестница выглядит безупречно и весьма эффектно, но со временем она может превратиться в место, где легко поскользнуться. Спускаться по такой лестнице в шелковых носках или спешить — прямой путь к серьёзным травмам.

Установка стильной ковровой дорожки — доступный и очень эстетичный способ улучшить сцепление и сделать лестницу безопасной. Не стоит пренебрегать этим правилом, ведь падения на незащищенных гладких ступенях происходят очень легко и имеют неприятные последствия для здоровья. Сегодня можно легко заказать оригинальные ковровые покрытия любого размера, выбрать цветовую гамму и узор, которые идеально подчеркнут концепцию вашего интерьера.

Свободная планировка

Проанализируйте, как именно вы перемещаетесь из комнаты в комнату, и без сожаления избавьтесь от лишней мебели, чтобы создать более широкие и свободные проходы. Стоит обратить особое внимание на устойчивость тех вещей, которые вы оставляете. Например, кресла и стулья с прочными, надёжными подлокотниками существенно облегчат процесс приседания и вставания.

Реклама

Кроме того, освобождение пространства и его оптимизация позволят вам получить больше свободного места для домашних тренировок — будь то утренняя йога, растяжка или занятия с персональным тренером или реабилитологом.

Освещение с датчиками движения

Одно из самых бюджетных и при этом самых эффектных обновлений для дома — это установка светильников с датчиками движения. Они не только помогают снизить счета за электроэнергию, но и минимизируют риск травм, ведь автоматически освещают самые тёмные уголки.

Рекомендуется использовать такие световые акценты в важных зонах, например:

вход из гаража или прихожая

длинные или темные коридоры

внутренняя подсветка кухонных шкафов

контурная ночная подсветка внизу ванной комнаты и мягкий свет под кроватью в спальне.

Это не только убережет от падений в темноте, но и придаст помещению изящный, роскошный визуальный объем.

Реклама

Эргономичное хранение

Небольшие изменения способны значительно облегчить повседневную рутину. Замените стандартные круглые дверные ручки на удобные рычаги и нажимные модели, которые не требуют усилий при захвате.

Также рекомендуется модернизировать внутреннее пространство имеющихся шкафов и гардеробных. Выдвижные корзины, специальные подъемники для бытовой техники и опускные штанги для одежды сделают повседневную жизнь намного проще, приятнее и безопаснее.

Антискользящее напольное покрытие

С возрастом риск падений, к сожалению, возрастает, поэтому главной проблемой здесь становятся незакрепленные ковры, слишком скользкие поверхности и резкие, неровные переходы между комнатами. К счастью, большинство из этих ловушек можно устранить вообще без грязных строительных работ.

Прежде всего, закрепите все декоративные ковры с помощью специальных противоскользящих подложек или уберите слишком пушистые варианты с высоким ворсом. Если вы находитесь на этапе выбора напольного покрытия, стоит избегать глянцевого, полированного камня, ведь он становится чрезвычайно скользким. Вместо него лучше выбрать дерево или качественный тактильный винил. Если же каменный пол — ваша «осознанная любовь», обязательно застелите зоны с наиболее интенсивным движением стильными, надежно закрепленными ковровыми дорожками.

Реклама

Современный дизайн интерьера — это не только мимолетные визуальные тренды, но и уважение к своему будущему, а также забота о качестве жизни. Создание адаптивного и безопасного пространства не имеет ничего общего с компромиссами в эстетике.

Новости партнеров