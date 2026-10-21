Топ-6 главных трендов осени, которые сделают ваш дом уютнее / © Associated Press

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С наступлением холодов мы чаще остаемся дома, поэтому хочется, чтобы каждый уголок располагал к отдыху. По версии издания Real Simple, осенние тренды сочетают в себе комфорт, ностальгию и выразительные материалы, поэтому оно назвало 6 идей, которые помогут освежить интерьер без масштабных изменений.

Глубокие, насыщенные цвета

Этой осенью на первый план выходят бордовый, шоколадно-коричневый и темно-синий. Дизайнеры прогнозируют популярность глубоких серых оттенков с синим подтоном, которые могут заменить привычные светлые нейтральные цвета. Они придают комнате глубину и создают уютную, элегантную атмосферу.

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Комфортабельная мебель

Красота больше не требует жертвовать комфортом. В тренде — стильные кресла-реклайнеры со скрытыми механизмами, а также кухонные скамейки, банкетки и обеденные зоны, которые побуждают задержаться за столом. Особенно актуальны такие решения осенью и зимой, когда семья и друзья чаще собираются дома.

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Винтаж вместо новизны

Интерьеры становятся менее похожими на выставочные залы и всё больше напоминают пространства со своей историей. Антикварная мебель, винтажный декор, натуральные материалы со следами времени и личные коллекции придают дому характер. Попробуйте создать галерею из картин и фотографий или оформить книжную полку так, чтобы она отражала именно ваши интересы.

Натуральный камень

Камень выходит за пределы кухонных столешниц и полов. Этой осенью он появляется в журнальных и обеденных столах, придавая интерьеру естественную красоту и легкое несовершенство, присущее эстетике ваби-саби. Каждое изделие из камня имеет уникальный рисунок, а сам материал отличается долговечностью.

Сочетание принтов и узоров

Обои, текстиль и мягкая мебель становятся полотном для более смелых комбинаций. Дизайнеры советуют смешивать мелкие принты и наслаивать узоры; можно черпать вдохновение в традиционных британских интерьерах. Такой приём создаёт ощущение пространства, которое обустраивали постепенно и наполняли любимыми вещами на протяжении многих лет.

Роскошный бархат

Бархат возвращается в обивку мебели, шторы и другие текстильные элементы. Наиболее актуальными будут приглушенные драгоценные оттенки, например, винный вместо ярко-красного, лесной зеленый вместо насыщенного изумрудного. Мягкая фактура придает глубину, но выглядит сдержаннее, чем массивный букле или грубая вязка.

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Осенний интерьер не требует полной переделки. Достаточно добавить бархатную подушку, винтажную находку, яркий акцент или уютное место для вечерних посиделок. Главный тренд сезона — дом с характером, в котором действительно приятно находиться.

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