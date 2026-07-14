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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
142
Время на прочтение
3 мин

Топ-6 главных вещей, которые стоит сделать сразу после заселения в отель, чтобы отдых был комфортным

Когда мы планируем путешествие, мы тщательно продумываем маршрут, бронируем жилье, подбираем наряды, собираем косметику и составляем список мест, которые хотим посетить. Но есть ещё одна важная часть путешествия, о которой многие забывают, — первые минуты после заселения.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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6 главных вещей, которые стоит сделать сразу после заселения в отель

6 главных вещей, которые стоит сделать сразу после заселения в отель / © Associated Press

Идеальное путешествие начинается не только с правильно упакованного чемодана, но и с первых минут пребывания в гостиничном номере. Издание Real Simple рассказало о простых привычках, которые помогают сделать отдых более комфортным, избежать лишнего стресса и наслаждаться путешествием без мелких неприятностей.

Именно они зачастую определяют, насколько комфортным будет весь отдых. Несколько простых действий помогут быстро освоиться, избежать неприятных сюрпризов и сделать номер максимально удобным для себя.

Быстрая проверка номера

Вряд ли кто-то ожидает абсолютной безупречности, но чистая постель, свежие полотенца, горячая вода и убранный номер — это базовый стандарт.

Сразу после заселения следует убедиться, что всё работает как положено. Если возникнут проблемы, например, не работает горячая вода или чего-то не хватает, лучше сразу сообщить об этом администрации. Так вопрос решат быстрее, а при необходимости будет проще сменить номер ещё до того, как вы разложите вещи.

Также обратите внимание на расположение номера. Если он находится напротив лифта или льдогенератора, шум может помешать спать. В таком случае не стесняйтесь попросить другой номер.

Сразу же разложите вещи

Оставлять всё в чемодане кажется хорошей идеей только до тех пор, пока не придётся впервые искать нужную одежду. Даже если поездка длится всего несколько дней, стоит достать вещи и развесить то, что может помяться. Так легче планировать наряды, а сам номер будет выглядеть опрятнее.

Не забудьте разложить косметику и средства по уходу, а пустой чемодан спрятать в шкаф или в другое незаметное место — так пространство сразу станет уютнее.

Позаботьтесь о ценных вещах

Паспорт, ноутбук, драгоценности и другие ценные вещи лучше хранить в сейфе, если он есть в номере. Если нет, то хотя бы положить их в место, которое не привлекает внимания.

Это не значит, что стоит ожидать кражи. Скорее, такая привычка придаёт внутреннее спокойствие и позволяет без лишних переживаний отправляться на прогулки или экскурсии.

Организуйте «зону у входа»

Дома обычно есть место, куда вы автоматически кладете ключи. Тот же принцип действует и в отеле. Выделите небольшой поднос, корзинку или полку у входа, где всегда будут лежать клюш-карта от номера, ключи от автомобиля, солнцезащитный крем, бальзам для губ или парковочный талон.

Это простая мелочь, которая помогает не тратить время на поиски необходимых вещей перед выходом.

Найдите розетки и подключите гаджеты к зарядке

Поиск свободной розетки посреди ночи — не самое приятное завершение насыщенного дня. Поэтому после заселения стоит сразу найти все доступные розетки и подключить зарядные устройства для телефона, ноутбука или других гаджетов.

Эта привычка позволяет сэкономить время и избавляет от лишнего беспорядка в конце дня.

Сфотографируйте важную информацию

После долгой поездки или насыщенного дня легко забыть даже номер своей комнаты. Именно поэтому стоит сделать несколько фотографий на телефон:

  • номер комнаты

  • место парковки автомобиля или парковочный талон

  • данных для подключения к Wi-Fi

  • карты территории отеля

  • схемы общественного транспорта, если планируете им пользоваться

Такие снимки часто избавляют от ненужных поисков и помогают быстрее сориентироваться.

Комфортное путешествие — это не только красивые пейзажи и удачно выбранный маршрут, но и мелочи, которые облегчают каждый день. Несколько минут, потраченных после заселения, могут сэкономить часы поисков, нервов и неудобств.

И хотя у каждого есть свои туристические ритуалы, именно такие небольшие привычки помогают быстрее почувствовать себя как дома, независимо от того, остановились ли вы в небольшом семейном отеле или в крупном курортном комплексе.

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Дата публикации
Количество просмотров
142
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