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Топ-6 многолетних неприхотливых растений, которые легко выдержат жару
Летняя жара и длительное отсутствие дождей могут стать настоящим испытанием для сада. Но это не повод отказываться от красивых цветников и декоративных клумб.
На странице sashyna_dacha рассказали о 6 многолетних растениях, которые не только поражают своей красотой, но и способны выживать даже в самые сухие и жаркие дни, а главное, они почти не требуют сложного ухода.
Эти растения станут идеальным решением для занятых садоводов, дачников и всех, кто хочет иметь роскошный цветник без лишних усилий.
Вербена бонарская
Высота: 100-150 см
Цветение: с июня по октябрь
Условия: солнце, легкая дренированная почва
Особенность: чрезвычайная засухоустойчивость
Это высокое, стройное растение с нежно-фиолетовыми соцветиями — настоящая королева летнего цветника. Вербена прекрасно подходит для создания «воздушного» слоя в миксбордерах. Несмотря на то, что в некоторых климатических зонах она считается многолетней, в Украине, к сожалению, может не пережить морозные зимы без укрытия.
Интересный факт: вербена идеально сочетается с декоративными злаками и создает современный, естественный ландшафт.
Овсяница сизая
Высота: 20-40 см
Цветение: июнь — июль
Условия: солнце, сухие бедные почвы
Эта декоративная трава с сизо-голубыми листьями — идеальный выбор для рокариев, бордюров и минималистичных композиций. Она не требует частого полива, не боится жары и даже зимой сохраняет свою декоративность.
Живет почти круглый год зеленым пятном в вашем саду
Ковыль тончайший «Pony Tails»
Высота: 40-60 см
Цветение: июнь — июль
Условия: солнце, песчаная или супесчаная почва
Эффектный, мягкий, легкий — этот ковыль выглядит как шелковые пряди, играющие на ветру. Он придает композициям динамики и «живого движения». Особенно хорошо выглядит рядом с вербеной или шалфеем.
Идеально для природного стиля и модных садов «новой волны».
Тысячелистник красный
Высота: 50-80 см
Цветение: июнь — август
Условия: солнце, плодородная или средняя почва
Этот многолетний цветок настоящий подарок для тех, кто мечтает о минимальном уходе. Яркие шапки соцветий (от красного до желтого) привлекают бабочек и пчел, а сам тысячелистник долго сохраняет декоративность даже после цветения.
Легко адаптируется, выдерживает жару, отлично смотрится в сухих букетах.
Шалфей мускатный
Высота: 70-120 см
Цветение: июнь — август
Условия: солнце, дренированная почва
Это не только красивое, но и чрезвычайно ароматное растение. Крупные соцветия нежно-сиреневого цвета добавляют саду романтичности. К тому же шалфей известен своими лекарственными свойствами, его используют в народной медицине и косметологии.
Даже в условиях жары она не теряет своей привлекательности.
Эхинацея пурпурная
Высота: 80-120 см
Цветение: июль — сентябрь
Условия: солнце или полутень, умеренный полив
Эхинацея — это не только красота, но и польза. Она укрепляет иммунитет, обладает противовоспалительными свойствами и прекрасно смотрится в саду. Крупные цветы розово-фиолетового цвета, похожие на крупные ромашки, украшают участок до поздней осени.
Именно эхинацея изображена на упаковке популярного напитка «Живчик».
Уход
Высаживайте на солнечных участках, в хорошо дренированной почве
Полив — умеренный, лучше реже, но обильно
Не нуждаются в частых подкормках
Большинство из них выдерживают временную засуху и жару до +35°C
Если вы хотите сад, который не выгорит за неделю жары, выберите устойчивых этих стойких красавиц. Они подарят вам не только краски, но и ощущение естественной гармонии и легкости, не требуя ежедневного ухода.