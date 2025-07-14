Топ-6 многолетних неприхотливых растений, которые легко выдержат жару / © Associated Press

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На странице sashyna_dacha рассказали о 6 многолетних растениях, которые не только поражают своей красотой, но и способны выживать даже в самые сухие и жаркие дни, а главное, они почти не требуют сложного ухода.

Эти растения станут идеальным решением для занятых садоводов, дачников и всех, кто хочет иметь роскошный цветник без лишних усилий.

Вербена бонарская

Высота: 100-150 см

Цветение: с июня по октябрь

Условия: солнце, легкая дренированная почва

Особенность: чрезвычайная засухоустойчивость

Это высокое, стройное растение с нежно-фиолетовыми соцветиями — настоящая королева летнего цветника. Вербена прекрасно подходит для создания «воздушного» слоя в миксбордерах. Несмотря на то, что в некоторых климатических зонах она считается многолетней, в Украине, к сожалению, может не пережить морозные зимы без укрытия.

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Интересный факт: вербена идеально сочетается с декоративными злаками и создает современный, естественный ландшафт.

Овсяница сизая

Высота: 20-40 см

Цветение: июнь — июль

Условия: солнце, сухие бедные почвы

Эта декоративная трава с сизо-голубыми листьями — идеальный выбор для рокариев, бордюров и минималистичных композиций. Она не требует частого полива, не боится жары и даже зимой сохраняет свою декоративность.

Живет почти круглый год зеленым пятном в вашем саду

Ковыль тончайший «Pony Tails»

Высота: 40-60 см

Цветение: июнь — июль

Условия: солнце, песчаная или супесчаная почва

Эффектный, мягкий, легкий — этот ковыль выглядит как шелковые пряди, играющие на ветру. Он придает композициям динамики и «живого движения». Особенно хорошо выглядит рядом с вербеной или шалфеем.

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Идеально для природного стиля и модных садов «новой волны».

Тысячелистник красный

Высота: 50-80 см

Цветение: июнь — август

Условия: солнце, плодородная или средняя почва

Этот многолетний цветок настоящий подарок для тех, кто мечтает о минимальном уходе. Яркие шапки соцветий (от красного до желтого) привлекают бабочек и пчел, а сам тысячелистник долго сохраняет декоративность даже после цветения.

Легко адаптируется, выдерживает жару, отлично смотрится в сухих букетах.

Шалфей мускатный

Высота: 70-120 см

Цветение: июнь — август

Условия: солнце, дренированная почва

Это не только красивое, но и чрезвычайно ароматное растение. Крупные соцветия нежно-сиреневого цвета добавляют саду романтичности. К тому же шалфей известен своими лекарственными свойствами, его используют в народной медицине и косметологии.

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Даже в условиях жары она не теряет своей привлекательности.

Эхинацея пурпурная

Высота: 80-120 см

Цветение: июль — сентябрь

Условия: солнце или полутень, умеренный полив

Эхинацея — это не только красота, но и польза. Она укрепляет иммунитет, обладает противовоспалительными свойствами и прекрасно смотрится в саду. Крупные цветы розово-фиолетового цвета, похожие на крупные ромашки, украшают участок до поздней осени.

Именно эхинацея изображена на упаковке популярного напитка «Живчик».

Уход

Высаживайте на солнечных участках, в хорошо дренированной почве

Полив — умеренный, лучше реже, но обильно

Не нуждаются в частых подкормках

Большинство из них выдерживают временную засуху и жару до +35°C

Если вы хотите сад, который не выгорит за неделю жары, выберите устойчивых этих стойких красавиц. Они подарят вам не только краски, но и ощущение естественной гармонии и легкости, не требуя ежедневного ухода.

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