Топ-6 неожиданных вещей, которые можно почистить в мультиварке

Принцип работы мультиварки очень прост, она поддерживает стабильную температуру в течение длительного времени. Именно это тепло помогает растворять налет, жир и остатки грязи, которые иногда сложно отмыть даже после длительного замачивания.

Издание Martha Stewart рассказало, что в некоторых случаях медленный нагрев работает эффективнее, чем обычное мытье в раковине. Однако есть важное правило, что для таких задач лучше использовать отдельную мультиварку, которую вы не будете применять для приготовления пищи.

Как использовать мультиварку для очистки мультиварки

Метод достаточно прост и не требует специальных средств.

Поместите предмет в чашу мультиварки. Залейте его водой или белым уксусом, для минерального налета. Добавьте немного средства для мытья посуды или обезжиривателя. Включите режим медленного нагрева на 1-2 часа. Дайте воде немного остыть, достаньте предмет, при необходимости легко потрите губкой. Хорошо промойте и высушите.

Такой метод работает только для прочных и термостойких материалов.

Малярные кисти

Старые кисти, на которых засохла краска, не обязательно выбрасывать. Тепло помогает размягчить водорастворимую латексную краску, после чего ее можно легко удалить со щетины с помощью специальной расчески или жесткой щетки.

Этот метод подходит только для красок на водной основе. Масляные краски требуют специальных растворителей.

Решетки и поддоны от плиты

Жир и нагар на решетках газовых плит часто накапливаются годами. Теплая вода вместе с обезжиривающим средством помогает:

размягчить запеченный жир

уменьшить количество механической чистки

быстрее вернуть поверхности блеск

Медленное нагревание делает этот процесс значительно более эффективным, чем обычное замачивание.

Металлические ручки и фурнитура

Ручки шкафчиков, петли или декоративные элементы мебели со временем накапливают слой грязи и жира. Замачивание в теплой воде с мягким моющим средством помогает легко очистить такие детали без агрессивных полировочных средств. Однако этот метод не подходит для:

антикварной фурнитуры

лакированных поверхностей

Душевые лейки

Жесткая вода часто оставляет на сантехнике кальциевый и известковый налет, который уменьшает давление воды. Теплый уксус хорошо растворяет эти отложения. Если поддерживать температуру в мультиварке, процесс очистки происходит значительно быстрее.

Не стоит долго нагревать пластиковые душевые лейки, поскольку они могут деформироваться.

Подставки для зубных щеток и мыльницы

В этих предметах часто накапливаются:

зубная паста

мыльный налёт

бактерии

Особенно сложно чистить керамические подставки с узкими отверстиями. Теплая вода с моющим средством помогает растворить налет и после этого большинство загрязнений просто смывается.

Стеклянные плафоны для светильников

Стеклянные абажуры и плафоны легко собирают пыль и жир, особенно на кухне. Теплая вода помогает:

размягчить налет

безопасно очистить стекло

избежать интенсивного трения

Чтобы избежать трещин, дайте стеклу остыть сразу в мультиварке, а уже потом промывайте его.

Мультиварка — это не только кухонный помощник, но и неожиданно эффективный инструмент для домашней уборки. Благодаря мягкому и равномерному нагреву она помогает растворять жир, налет и грязь, и значительно упрощает очистку сложных предметов.

Главное правило — использовать отдельный прибор только для уборки, чтобы избежать контакта с пищей. Иногда самые простые бытовые вещи могут выполнять совсем другие функции, нужно лишь знать несколько хитростей.