Топ-6 неожиданных вещей, которые можно почистить в мультиварке — интересная хитрость
Мультиварка обычно ассоциируется с ароматными супами, рагу или медленно тушеным мясом, однако оказывается, этот кухонный прибор может выполнять еще одну необычную роль — эффективного помощника для уборки.
Принцип работы мультиварки очень прост, она поддерживает стабильную температуру в течение длительного времени. Именно это тепло помогает растворять налет, жир и остатки грязи, которые иногда сложно отмыть даже после длительного замачивания.
Издание Martha Stewart рассказало, что в некоторых случаях медленный нагрев работает эффективнее, чем обычное мытье в раковине. Однако есть важное правило, что для таких задач лучше использовать отдельную мультиварку, которую вы не будете применять для приготовления пищи.
Как использовать мультиварку для очистки мультиварки
Метод достаточно прост и не требует специальных средств.
Поместите предмет в чашу мультиварки.
Залейте его водой или белым уксусом, для минерального налета.
Добавьте немного средства для мытья посуды или обезжиривателя.
Включите режим медленного нагрева на 1-2 часа.
Дайте воде немного остыть, достаньте предмет, при необходимости легко потрите губкой.
Хорошо промойте и высушите.
Такой метод работает только для прочных и термостойких материалов.
Малярные кисти
Старые кисти, на которых засохла краска, не обязательно выбрасывать. Тепло помогает размягчить водорастворимую латексную краску, после чего ее можно легко удалить со щетины с помощью специальной расчески или жесткой щетки.
Этот метод подходит только для красок на водной основе. Масляные краски требуют специальных растворителей.
Решетки и поддоны от плиты
Жир и нагар на решетках газовых плит часто накапливаются годами. Теплая вода вместе с обезжиривающим средством помогает:
размягчить запеченный жир
уменьшить количество механической чистки
быстрее вернуть поверхности блеск
Медленное нагревание делает этот процесс значительно более эффективным, чем обычное замачивание.
Металлические ручки и фурнитура
Ручки шкафчиков, петли или декоративные элементы мебели со временем накапливают слой грязи и жира. Замачивание в теплой воде с мягким моющим средством помогает легко очистить такие детали без агрессивных полировочных средств. Однако этот метод не подходит для:
антикварной фурнитуры
лакированных поверхностей
Душевые лейки
Жесткая вода часто оставляет на сантехнике кальциевый и известковый налет, который уменьшает давление воды. Теплый уксус хорошо растворяет эти отложения. Если поддерживать температуру в мультиварке, процесс очистки происходит значительно быстрее.
Не стоит долго нагревать пластиковые душевые лейки, поскольку они могут деформироваться.
Подставки для зубных щеток и мыльницы
В этих предметах часто накапливаются:
зубная паста
мыльный налёт
бактерии
Особенно сложно чистить керамические подставки с узкими отверстиями. Теплая вода с моющим средством помогает растворить налет и после этого большинство загрязнений просто смывается.
Стеклянные плафоны для светильников
Стеклянные абажуры и плафоны легко собирают пыль и жир, особенно на кухне. Теплая вода помогает:
размягчить налет
безопасно очистить стекло
избежать интенсивного трения
Чтобы избежать трещин, дайте стеклу остыть сразу в мультиварке, а уже потом промывайте его.
Мультиварка — это не только кухонный помощник, но и неожиданно эффективный инструмент для домашней уборки. Благодаря мягкому и равномерному нагреву она помогает растворять жир, налет и грязь, и значительно упрощает очистку сложных предметов.
Главное правило — использовать отдельный прибор только для уборки, чтобы избежать контакта с пищей. Иногда самые простые бытовые вещи могут выполнять совсем другие функции, нужно лишь знать несколько хитростей.