Топ-6 неожиданных вещей, которые прекрасно очищает жидкость для мытья посуды

средство для мытья посуды / © Associated Press

На самом деле это скромное средство способно справиться с гораздо большим, от жирных пятен на одежде до тусклой нержавейки и даже украшений. Жидкость для мытья посуды — одно из самых недооцененных средств для уборки, которое уже есть в каждом доме, об этом рассказало издание Real Simple.

Ее главная суперсила — умение расщеплять жиры, а именно они чаще всего являются причиной пятен, налета и тусклых поверхностей. К тому же при использовании мягких или экоформул, это средство значительно безопаснее для здоровья и окружающей среды, чем агрессивная бытовая химия.

Сложные пятна на одежде

Масло, соус, заправка для салата — враги номер один нашего гардероба. Однако несколько капель жидкости для мытья посуды могут буквально спасти любимую вещь. Это мягкий обезжириватель, созданный именно для растворения масел.

Как использовать:

Нанесите 1-2 капли на пятно, слегка вотрите, оставьте на несколько часов, а затем постирайте. Важно не перегружать стирку дополнительными моющими средствами и по возможности добавьте цикл дополнительного полоскания.

Жирные кухонные поверхности и техника

Если универсальный спрей не справляется с липким налетом на шкафчиках или вытяжке, пора вспомнить о жидкости для посуды. Она прекрасно очищает:

кухонные фасады

плиту и вытяжку

ручки холодильника

отдельные пятна на коврах и мебели

Несколько капель в теплой воде легко снимают жир без агрессивных химикатов. Главное — после этого протереть поверхность чистой влажной тряпкой.

Мыльный налет в ванной

Раковины, смесители, душевые дверцы и ванная — мыльный налет там появляется мгновенно. И здесь жидкость для мытья посуды снова демонстрирует свою эффективность. Она растворяет остатки мыла и кожного жира не хуже специальных средств, плюс она не имеет резкого запаха.

Кисти для макияжа

Тональный крем, консилер и себум накапливаются на кистях быстрее, чем мы думаем. Жидкость для мытья посуды идеально расщепляет косметические масла.

Как очищать:

В чашку с теплой водой добавьте 1-2 капли средства, погружайте только ворс, не металлическую часть, слегка прокрутите, тщательно промойте и высушите.

Ювелирные украшения

Даже обручальные кольца и украшения с бриллиантами можно освежить с помощью этого простого средства. Капля жидкости в теплой воде помогает снять жировую пленку, которая делает украшения тусклыми.

Важно не замачивать надолго, достаточно быстро промыть и насухо вытереть.

Нержавеющая сталь

Пятна, разводы и «серая пленка» на холодильниках и духовках часто появляются именно из-за жира. Здесь работает правило: меньше — лучше. Несколько капель в воде и поверхность снова блестит. Избыток средства, наоборот, может оставлять разводы и притягивать пыль.

Жидкость для мытья посуды — это не просто кухонное средство, а многофункциональный помощник, который способен заменить половину полки с химией. Она эффективна, доступна, экологична и значительно универсальнее, чем мы привыкли думать.