Топ-6 деталей в декоре крыльца, которые могут удешевить вид вашего дома

Топ-6 ошибок в декоре крыльца, которые могут удешевить вид вашего дома / © Associated Press

Крыльцо — это своеобразная «визитная карточка» дома, именно оно формирует первое впечатление еще до того, как гость переступит порог. Красиво оформленное пространство должно создавать ощущение уюта и гостеприимства, одновременно оставаться сдержанным и продуманным, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Однако даже самый лучший дизайн может потерять свой шарм из-за мелких ошибок. Избыток декора, неправильное освещение или изношенная мебель легко превращают элегантное крыльцо в беспорядочное пространство.

Загромождение и лишняя мебель

Одна из самых распространенных ошибок — превращение крыльца в место для хранения вещей. Разбросанная обувь, коробки, случайные стулья или несовместимая мебель создают ощущение хаоса. Даже красивое пространство быстро будет иметь неопрятный вид. Стоит оставить только несколько ключевых элементов:

стильную скамейку или кресло

один или два декоративных вазона

несколько сезонных подушек

Пустое пространство тоже является важной частью дизайна, ведь именно оно помогает интерьеру «дышать».

Слишком яркое или холодное освещение

Освещение может либо подчеркнуть красоту дома, либо полностью ее разрушить. Самые частые ошибки:

слишком яркие лампы

люминесцентный свет

устаревшие латунные светильники

неправильное расположение света

Зато дизайнеры рекомендуют выбирать теплые и аккуратные светильники, например, настенные фонари или минималистичные бра. Такое освещение создает уютную атмосферу и имеет значительно более элегантный вид в вечернее время.

Искусственные растения

Искусственные цветы могут казаться удобным решением, ведь не требуют ухода. Однако со временем они накапливают пыль, выцветают и имеют неестественный вид. Даже самые качественные пластиковые растения редко имеют убедительный вид на открытом пространстве. Вместо этого лучше выбрать:

живые цветы в горшках

декоративные травы

простую зеленую растительность

Даже два симметричных вазона с растениями способны сделать крыльцо значительно стильнее.

Старый или слишком яркий коврик

Коврик возле двери — маленькая деталь, но она сильно влияет на общий вид входа. Распространенные ошибки:

изношенные или грязные коврики

слишком яркие надписи

забавные или тематические рисунки

Лучше выбирать простой и естественный дизайн, например, коврики из кокосового волокна или джута. Они имеют сдержанный вид и подходят к большинству стилей дома.

Праздничный декор, который не убирают

Сезонные украшения — отличный способ добавить настроения, однако если они остаются на крыльце слишком долго, это создает противоположный эффект. Устаревшие гирлянды, выцветшие венки или спущенные надувные украшения выглядят неухоженно:

менять декор в соответствии с сезоном

использовать натуральные элементы

избегать слишком «громких» украшений

Например, осенью достаточно нескольких тыкв, а зимой — классического венка с мягкой подсветкой.

Изношенная или неподходящая садовая мебель

Мебель на открытом воздухе должна выдерживать погодные условия, но со временем даже самые качественные материалы могут терять свой внешний вид. Проблемы возникают, когда:

мебель разных стилей не сочетается

подушки выгорели на солнце

ткани имеют старый вид

цвета не гармонируют между собой

Чтобы у крыльца был аккуратный вид, стоит придерживаться единой цветовой гаммы и время от времени обновлять текстиль.

Красивое крыльцо не обязательно должно быть дорогим или сложным. Чаще всего секрет стильного пространства именно в простоте, чистоте и внимании к деталям. Если вы откажетесь от лишних вещей, искусственных растений и устаревшего декора, то сможете создать входную зону, которая будет иметь элегантный и приветливый вид.