Топ-6 ошибок в дизайне гостиной, которые "съедают" пространство

Издание Martha Stewart предупреждает, что некоторые распространенные ошибки в планировании делают комнату визуально меньше, а исправить их на самом деле очень просто, а также рассказало об основных промахах и советы, как превратить вашу гостиную в стильное и гармоничное пространство.

Массивный диван в центре

Большой диван кажется мечтой, но в небольших гостиных он «разрезает» комнату пополам, перекрывает свет из окон или вид на камин. В результате пространство выглядит перегруженным.

Что делать: выбирайте диван пропорционально размеру комнаты. Добавьте кресла или пуфы, которые можно передвинуть. Секционные диваны лучше оставить для просторных подвалов и помещений.

Слишком много кресел

Желание сделать комнату максимально удобной для гостей часто оборачивается хаосом. Разные по стилю и размеру кресла создают ощущение беспорядка и затрудняют движение.

Что делать: оставьте только 1-2 акцентные кресла, а для дополнительных гостей используйте пуфы или скамейки, которые легко спрятать, когда они не нужны.

Слишком маленький ковер

Многие ставят маленький ковер только под журнальный столик, в результате у зоны отдыха «незавершенный» вид.

Что делать: ковер должен быть «якорем» интерьера. Передние ножки дивана и кресел должны стоять на нем. Такой лайфхак объединяет мебель в одну композицию и делает комнату более гармоничной.

Слишком низкая мебель

Если вся основная мебель находится «на уровне колен», комната имеет сплюснутый вид, а потолок кажется ниже.

Что делать: добавьте вертикали, например, высокие книжные шкафы, зеркала в полный рост, подвесные растения. Даже шторы, поднятые выше оконной рамы, способны «приподнять» потолок.

Мебель, прижатая к стенам

Кажется логичным расставить диван и кресла по периметру, чтобы оставить центр свободным. Но так комната напоминает зал ожидания, без уюта и с «пустотой» посередине.

Что делать: отодвиньте диван хотя бы на 10-15 см от стены, расположите кресла под углом. Так вы создадите естественные зоны для общения и сделаете пространство теплее.

Неправильные шторы

Слишком короткие или низко повешенные шторы уменьшают визуально комнату. Это одна из самых распространенных и самых заметных ошибок.

Что делать: когда вы вешаете карниз под самый потолок или под карнизную планку, вы «поднимаете» стены. Длина штор должна достигать пола, иначе они будут выглядеть «случайно». А еще можно красить стены и плинтусы в один оттенок, чтобы исчезали резкие визуальные границы.

Советы

Используйте зеркала — они расширяют пространство и отражают свет. Не бойтесь светлых оттенков — белый, беж, светло-серый делают комнату воздушной. Добавляйте многофункциональную мебель, например, журнальный стол с местом для хранения или пуфы с тайниками.

Уютная гостиная — это не о квадратных метрах, а о гармонии пропорций и правильных акцентах. Стоит лишь избежать нескольких типичных ошибок и даже маленькая комната заиграет пространством и светом.