Топ-6 причин, зачем мульчировать ваш сад именно осенью

Топ-6 причин, почему стоит мульчировать ваш сад именно осенью / © Associated Press

Реклама

Издание Real Simple советует осеннее мульчирование, потому что это секрет здорового сада весной. Это как утеплить свой сад перед зимним сном, чтобы весной он встретил вас ярким и ухоженным.

Защита нежных корней и растений от мороза. Думайте о мульче, как об одеяле для вашего сада. Она помогает защитить корневую систему новых растений от резких температур и способствует их адаптации к новым условиям. Одна из лучших причин использовать мульчу — защита корневой шейки во время зимнего покоя. Меньше полива — больше комфорта. Как и весной, так и летом, осенняя мульча сохраняет влагу в почве. Она помогает реже поливать растения в холодные месяцы, когда их рост замедляется, а почва быстро высыхает. Предотвращает эрозию почвы. Зима приносит дожди, ветер и снежные бури, которые могут снести плодородный верхний слой почвы. Мульча помогает сохранить землю на месте и защитить ее от вымывания. Питание растений в течение зимы. Органическая мульча, например солома, измельченные листья, сосновые иголки или древесная щепа, постепенно разлагается и обогащает почву питательными веществами. Это помогает вашим растениям получать питательные вещества даже в холодные месяцы. Красивый вид сада даже зимой. Осенний и зимний сад часто имеет пустой и неопрятный вид: обрезанные растения, голые ветви и сухие листья. Мульча добавляет эстетики и ухоженного вида даже в спящий сезон. Мульчирование осенью — отличный способ придать ландшафтным клумбам опрятный вид в периоды покоя многолетних растений. Убежище для дикой природы. Мульча создает теплое и защищенное пространство для насекомых, которые зимуют в органическом материале, например, бабочек, некоторых видов пчел и светлячков. Ваш сад зимой становится не только красивым, но и дружественным к природе.

Практические советы

Чтобы мульча действительно принесла пользу, придерживайтесь нескольких простых правил:

Начните с новых растений. Наибольшую пользу мульча приносит молодым растениям, потому что защищает их корни.

Прополка и обрезка перед мульчированием. Мульча может защищать и сорняки, поэтому очистите заранее грядки.

Используйте органические мульчи. Сосновая солома, древесная щепа или кора позволяют воздуху и воде проходить сквозь слой мульчи, в отличие от синтетических материалов или камней.

Держите мульчу как можно дальше от стеблей и стволов. Оставляйте 7-10 см от растений, чтобы избежать загнивания и стресса для деревьев.

Достаточная толщина слоя. Оптимальная толщина — 5-7 см. Если у вас еще остался слой весенней мульчи, достаточно добавить еще 2-3 см.

Осеннее мульчирование — это не только полезно, но и красиво. Ваш сад встретит весну здоровым, ухоженным и готовым дарить радость.