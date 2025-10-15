Топ-6 продуктов, которые нельзя есть после окончания срока годности / © Credits

Издание Real Simple рассказало о шести самых опасных категориях еды, которые стоит немедленно выбрасывать по истечении срока годности. Даже если они имеют нормальный вид, даже если не пахнут и даже если жалко денег.

Сырое мясо

Сырое мясо / © Associated Press

После срока годности — только в мусорку, ведь сырое мясо, например, курятина, говядина или свинина, категорически не пригодно к употреблению после даты «употребить до». В нем очень быстро размножаются опасные бактерии, в частности сальмонелла и E.coli, которые вызывают пищевые отравления.

Совет: не храните сырое мясо дольше 1-2 дней в холодильнике, даже если дата еще не прошла. Если не планируете готовить, сразу замораживайте.

Рыба и морепродукты

Морепродукты / © Associated Press

Даже свежая рыба живет недолго, ведь это продукт, который «стареет» буквально за часы. Ее безопасно потреблять только в день покупки или максимум через 48 часов. После этого начинаются процессы разложения, которые не всегда заметны на первый взгляд, но могут быть смертельно опасными. Если рыба имеет скользкую поверхность, неприятный или «химический» запах, не рискуйте.

Колбасы и мясные нарезки

Колбаса / © Credits

Любимые бутерброды могут стать ловушкой для листерии. Готовые к употреблению мясные изделия после окончания срока хранения надо без сожаления выбрасывать. Проблема — в бактерии Listeria monocytogenes, которая может размножаться даже в холодильнике.

Опасные признаки: серый или зеленоватый цвет, липкая текстура, «кислый» запах.

Готовые салаты в упаковках

салат / © Credits

Даже если у них «еще нормальный» вид. Заправленные салаты или миксы листьев — настоящий рай для бактерий. С каждым днем после упаковки количество микробов в них растет, даже если продукт имеет свежий вид.

Совет: храните салаты в герметичных контейнерах и подписывайте дату открытия.

Непастеризованные и мягкие сыры

Сыр / © Credits

Бри, фета, камамбер, рикотта — самые нежные, но и самые опасные. По истечении срока годности такие сыры становятся идеальной средой для листерии и других патогенов. Даже если они не изменили запах, бактерии могут уже «работать».

Совет: покупайте небольшие порции и храните в самой холодной зоне холодильника, как можно дальше от сырого мяса.

Грибы

Грибы / © Credits

Здесь риск — это не просто расстройство желудка. Испорченные грибы могут содержать токсины или даже ботулинические споры. Скользкая поверхность, потемнение или резкий запах — сигнал немедленно их выбросить.

Совет: храните грибы в бумажном пакете, выстланном салфеткой, так они «дышат» и остаются дольше свежими.

Конечно, неприятно выбрасывать продукты, особенно те, за которые только что заплатили. Но как отмечают врачи, здоровье всегда важнее полного холодильника.

Лучше спланировать покупки, не перегружать полки и пользоваться правилом «первое пришло — первое ушло». Потому что когда речь идет о сыром мясе, рыбе или мягком сыре, «еще день постоит» может стоить вам не только обеда, но и здоровья.