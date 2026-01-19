Топ-6 сочетаний столешницы и фартука в дизайне кухни, которые выглядят безупречно

Топ-6 сочетаний столешницы и фартука на кухне, которые выглядят безупречно / © Associated Press

Издание Real Simple рассказало, что столешница и фартук работают только в паре. Они либо подчеркивают друг друга, либо соревнуются за внимание, и тогда кухня выглядит перегруженной.

Белый кварц и мрамор «елочкой»

Белый кварц — любимец дизайнеров, он нейтральный, элегантный и позволяет другим элементам быть в центре внимания. В сочетании с мраморным фартуком в формате «елочки» он создает эффектную, но не перегруженную композицию. Мягкие прожилки мрамора добавляют глубины, а кварц стабилизирует пространство.

Если хотите акцент — пусть он будет на фартуке.

Кремовый керамогранит и графический узор

Когда душа просит орнаментов, столешница должна быть спокойной. Дизайнеры советуют выдерживать одну температурную гамму: теплое к теплому, холодное к холодному. Кремовая фарфоровая поверхность прекрасно балансирует активный фартук с черно-кремовым рисунком и делает интерьер современным, но уютным.

Кварцит и зулляйдж

Текстуры — новая роскошь. Натуральный кварцит с живой, органичной структурой идеально сочетается с плиткой зеллидж. Камень дает движение, плитка — фактуру. В результате кухня выглядит многослойной и «живой», но в то же время гармоничной.

Мрамор и белая плитка

Классика, которая никогда не подводит. Мрамор и белый «кирпичик» — это дизайн с ощущением наследственности. Такие материалы стареют красиво и не выходят из моды. Идеальный вариант для тех, кто не гонится за трендами, а строит интерьер на годы.

Нейтральный керамогранит и цветной зулляйдж

Когда мебель и столешница спокойные, фартук может позволить себе характер. Цветной зеллидж с естественными переходами оттенков добавляет глубины и создает тот самый «вай» эффект, особенно если плитка поднимается до потолка.

Мозаика, которая перекликается со столешницей

Если не знаете, с чего начать, посмотрите на мозаику. В ней часто сочетается несколько видов камня, и один из них можно повторить в столешнице. Такой хитрик создает визуальную рифму и имеет продуманный вид даже в смелых цветовых решениях.

Как не ошибиться с выбором

Начинайте со столешницы, особенно если она с активным рисунком.

Один элемент должен быть главным, другой — поддерживать.

Баланс превыше всего: если столешница драматическая — фартук должен быть спокойным, и наоборот.

Текстура может заменить цвет — это безопасный способ добавить глубины.

Идеальная кухня — это не о самых дорогих материалах, а о правильных сочетаниях. Когда столешница и фартук «дружат», пространство имеет целостный, стильный и дорогой вид даже без чрезмерных акцентов. Ориентируйтесь на баланс, будьте внимательны к материалам и кухня будет работать на вас.